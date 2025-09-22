Rupias debilitada, este es el desencadenante – Antara News Central Java

El analista de monedas de monos de Yakarta (Antara) Doo Financial Futures Lukman Leong dijo que el debilitamiento de la raza cambiante de Rupia fue influenciado por la política económica del gobierno.

«La vasta política económica/relajación del gobierno y el miedo a un déficit presupuestario bajo presión todavía rupia», dijo el lunes a Antara en Yakarta.

Con respecto a parte de la política en cuestión, la provisión de liquidez por parte del gobierno de Rp200 billones a bancos de empresas estatales (bumn), paquetes de estímulo 8+4+5 por valor de RP16.23 billones, para comida gratis (MBG).

Además, el mercado también enfatizó el déficit presupuestario revisado a Rp689.1 billones o 2.68 por ciento del producto interno bruto (PIB) en los ingresos del estado en el estado 2026, del plan anterior de RP638.8 billones o 2.48 por ciento del PIB.

El sentimiento negativo para la raza cambiante de Rupia también fue influenciado por la decisión de Bank Indonesia (BI) a través de la Junta de la Junta de Gobernadores (RDG) en agosto de 2025, que decidió limitar el interés de referencia o la tasas bi-tasas de 25 BasisPoints (BPS), de modo que estaba al nivel del 5.00 por ciento.

Por lo tanto, es el caso con las tasas de interés depósito Se decidió caer en 25 pb al nivel del 4.25 por ciento y las tasas de interés línea de crédito 25 BPS al nivel de 5.75 por ciento de caída.

La carrera cambiante de Rupia en la apertura del intercambio del lunes en Yakarta cayó 33 puntos o 0.20 por ciento a RP16.634 por dólar estadounidense (EE. UU.) De Rp16.601 por dólar estadounidense.