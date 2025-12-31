RTMM SPSI y fabricantes de cigarrillos acuerdan que los salarios de los trabajadores aumentarán un 7,73 por ciento

Kudus (ANTARA) – La Federación Indonesia de Sindicatos de Trabajadores del Tabaco y Cigarrillos (FSP RTMM-SPSI) Kudus Regency, Java Central, acordó aumentar los salarios de los trabajadores del tabaco en un 7,73 por ciento, junto con los empresarios de cigarrillos que son miembros de la Asociación de Empresas de Cigarrillos Kudus (PPRK).

El presidente de la sucursal de FSP RTMM-SPSI Kudus Sabar en Kudus dijo el miércoles que el acuerdo había pasado por un proceso de discusión y negociación entre el sindicato y la asociación de la industria tabacalera de Kudus.

«En Kudus hemos llegado a un acuerdo. Hay un acuerdo salarial entre RTMM-SPSI específicamente para cigarrillos y la asociación PPRK. Gracias a Dios se ha firmado y apreciamos a PPRK», dijo.

Con este acuerdo, los salarios de los trabajadores del cigarrillo aumentarán de 2.910.000 IDR a 3.135.000 IDR mensuales en 2026, o un aumento del 7,73 por ciento.

Sabar señaló que el acuerdo para aumentar los salarios tomó en cuenta una serie de factores, entre ellos la política de no aumentar el impuesto especial a los cigarrillos, el aumento del proceso de producción en la empresa y como una forma de incentivar a los empleados.

Además de los trabajadores con sistema de salario mensual, el acuerdo también regula el mecanismo para introducir salarios para los trabajadores con sistema de trabajo a destajo, que se aplica ampliamente en la industria tabacalera.

Según el sistema de pago a destajo, los salarios se calculan sobre la base del salario mensual dividido por los días y horas trabajadas, lo que da como resultado un pago a destajo por cada mil cigarrillos. El valor mayorista se fija en 50.300 IDR por cada mil unidades.

«Para el comercio al por mayor: 50.300 IDR por mil palos. Este valor se divide según el tipo de trabajo, es decir, 60 por ciento para la parte fresada y 40 por ciento para la parte de tocador», explicó.

Según este plan, los trabajadores de las fábricas reciben aproximadamente 30.180 IDR por cada mil barras, mientras que los trabajadores de vanidad reciben aproximadamente 20.120 IDR por cada mil barras.

Sabar enfatizó que el acuerdo de aumento salarial se aplica a los fabricantes de cigarrillos que son miembros de la RPDC. Los aumentos salariales se aplican de conformidad con el convenio colectivo de trabajo entre el sindicato y la organización de empleadores.

Mientras tanto, el secretario de FSP RTMM-SPSI Kudus, Agus Purnomo, expresó su aprecio y agradecimiento a las empresas tabacaleras de Kudus que son miembros de la RPDC por la confianza y el acuerdo alcanzado.

Se espera que este acuerdo traiga beneficios y bendiciones a los trabajadores y las empresas, y mantenga la sostenibilidad de la industria tabacalera en Kudus para que pueda sobrevivir y aumentar la producción.

Mientras tanto, el presidente del diario de la Asociación de Empresarios de Cigarrillos Kudus (PPRK), Agus Sarjono, confirmó que después de que el Gobernador de Java Central decidió el monto de UMK para 2026, fue seguido por ajustes salariales para los trabajadores del sector del cigarrillo en Kudus Regency.

«Este cambio también recibió la aprobación mutua. El nivel de los salarios se acordó con el objetivo de que el bienestar de los empleados sea de suma importancia», afirmó.

Esto, dijo, es una referencia para que la RPDC proporcione mejores regulaciones que las actuales.

Mientras tanto, el UMK 2026 de Kudus Regency se sitúa en 2.818.585 IDR o un aumento del 5,15 por ciento en comparación con el UMK 2025 de 2.680.485,72 IDR.

