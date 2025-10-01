MAGELANG (Antara) – La construcción del nuevo edificio intramural en el Hospital Tidar Magelang City tiene como objetivo mejorar los servicios comunitarios, en particular los pacientes que participan en BPJS Health, dijo el director del Hospital Tidar Magelang City Dr. Junaedi Wibawa.

«En el pasado, muchos pacientes llenaban un salón. Ahora una habitación es solo un máximo de dos a cuatro pacientes. Todas las instalaciones se equiparan con un estándar más humano», dijo en el lanzamiento de la sección Procompim del gobierno de la ciudad de Magelang que fue recibido en Magelang el miércoles.

Dijo que esto estaba relacionado con una visita a una serie de proyectos de desarrollo estratégico en la ciudad de Magelang por el alcalde de Damar Prasetyono, acompañado por el vicealcalde de Magelang Sri Harso, secretario de la ciudad de Magelang Hamzah Kholifi y el jefe de la organización de dispositivos regionales (30/9).

Varios proyectos visitados incluyen la rehabilitación de la sala derecha de DPRD de la ciudad de Magelang, la construcción de canales de drenaje y aceras en la ciudad de Jalan Pahlawan Magelang, la construcción de la sala intramural del Budi Rahayu y la construcción del edificio intramural en el Tidar -zhuishuishu.

Dijo que el nuevo edificio de cuatro corey estaba equipado con 10 habitaciones en el primer piso y 26 habitaciones cada una en los 2 a 4 pisos.

Cada habitación, dijo, está equipada con circulación de aire, baño, agua caliente, aire acondicionado y sofá para esperar a la familia del paciente.

Dijo que el progreso de la construcción de edificios intramurales ha alcanzado el 25 por ciento hasta ahora, mientras que el objetivo de finalización del 29 de diciembre de 2025 y los planes operativos comenzaron en 2026.

El alcalde de Damar dijo que, en general, el progreso de un desarrollo diferente es suave y según el plan.

Es optimista de que todo el trabajo se pueda completar antes de que finalice el período de contrato.

«En general, veo que el progreso es positivo. Optimista, tal vez antes de que se complete el período de contrato. Alhamdulillah también se mantiene la calidad y todo está» en el circuito «, dijo.