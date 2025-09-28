RSND Semarang transmite Operaciones de tumores cerebrales para la educación

SEMARANG (Antara) – El Semarang del Hospital Nacional Diponegoro (RSND) en colaboración con la Facultad de Medicina, la Universidad Diponegoro, Semarang, celebró una «cirugía viva» de tumores cerebrales, una operación que se transmitió en vivo a favor de la educación para médicos y trabajadores de la salud.

El director de Semarang RSND, el Dr. Agus Setiyo Hadipurwanto, M. Kes, en Semarang, explicó el sábado que la actividad titulada «Conferencia de invitados y cirugía en vivo en el tumor cerebral del cerebro» tuvo lugar el 27-28 de septiembre de 2025.

«La» cirugía viva «no es solo un lugar de aprendizaje clínico, sino también evidencia concreta de que RSD está listo para apoyar la mejora de la calidad de los servicios de salud en Java central, así como el desarrollo académico como hospital educativo», dijo.

Se espera que los participantes, compuestos por estudiantes, médicos jóvenes y médicos, obtengan una valiosa experiencia en la comprensión del tratamiento de casos quirúrgicos nerviosos complejos.

«Queremos ofrecer la mejor experiencia para los estudiantes, el personal médico y la comunidad más amplia, especialmente en Java central para comprender los desafíos y las últimas soluciones en el campo de la medicina», dijo.

Según él, Semarang RSD se está fortaleciendo actualmente como un hospital de educación sin privación con 156 médicos especializados y 169 subpecialistas que satisfacen de manera competente las necesidades de los servicios de salud.

El mentor de la persona responsable de la «cirugía viva», el Prof. Dr. M. Thohar Arifin, PhD, SP, BS (K) explicó que la cirugía del tumor cerebral se realizó a través de las fosas nasales, por lo que no fue necesario abrir la escala principal.

«En una competencia, pudimos realizar el procedimiento operativo. RSND como un hospital de educación sin privación y una ‘actualización’ de FK sin lugar a FK sigue siendo la posibilidad de proporcionar servicios plenarios», dijo.

Mientras tanto, uno de los médicos operativos, el Dr. Yuriz Bakhtiar, Sp.Bs (K), Ph.D que la operación del tumor cerebral a través de la nariz es un nuevo avance que es más efectivo.

«Con las ayudas de entrada directa en endoscopia podemos controlar el menor sangrado, el riesgo de daño cerebral es menor. La operación es más rápida y la curación también es más rápida», dijo.

La operación para eliminar el tumor cerebral solo toma aproximadamente 2.5-3 horas, dijo, los pacientes también pueden retroceder en 2-3 días.

Sin embargo, admitió que no todos los casos de tumores cerebrales podrían ser cirugía a través de la nariz y, por supuesto, tuvieron que tener éxito primero una serie de exámenes, como la tomografía computarizada.

Dos expertos en mentores extranjeros en el campo de la neurocirugía del Japón de la Universidad de Kaghosima, a saber, SINGO Fujio MD, PhD y Hitoshi Yamahata, Ph.D también estuvieron presentes inmediatamente para ver el curso de la operación.