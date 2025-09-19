RSND Semarang sirve pruebas de ADN

SEMARANG (Antara) – El Semarang del Hospital Nacional Diponegoro (RSND), Java central, actualmente tiene una clínica de paternidad que está investigando mediante investigaciones de ácido desoxirribonucleico (ADN) para determinar las relaciones genéticas.

Jefe de la instalación ambulatoria de Semarang RSND El Dr. Farid Agung Rahmadi, M.Sc.Med., Sp.A, subsp.tkps (k) en Semarang, dijo que el hospital actualmente tiene tres nuevas clínicas, una de las cuales es la clínica de las Paternitas.

Las otras dos clínicas, a saber, Geriatri y la memoria, que son un paso estratégico, son una forma de dedicación de RSND para mejorar los servicios de salud que son más extensos, innovadores y orientados a las necesidades de la comunidad.

Dijo que las tres clínicas se abrieron oficialmente a partir del jueves (18/9), que fue un intento de convertirse en un hospital educativo independiente superior y un centro de referencia nacional.

El paso estratégico se siguió como una forma de dedicación del Hospital de la Universidad de Diponegoro en Semarang, para mejorar los servicios de salud que son más extensos, más innovadores y están dirigidos a las necesidades de la comunidad.

Dijo que la clínica geriátrica responde las necesidades de los servicios de salud para pacientes de edad avanzada (ancianos).

«Esta clínica ofrece servicios extensos para pacientes mayores de 60 años con al menos dos problemas clínicos o pacientes mayores de 80 años con un problema clínico», dijo.

Memory Clinic es un servicio destinado a pacientes que experimentan quejas de trastornos cognitivos, como el olvido o los trastornos del habla, que pueden conducir al diagnóstico de demencia u otros trastornos cognitivos.

Además del diagnóstico, dijo, la clínica de memoria también ofrece un manejo como «capacitación cognitiva».

Dijo que la Clínica de Paternitas se desarrolló como parte de un servicio genético forense con fines legales.

«Esta clínica sirve consulta de ADN e investigación para determinar las relaciones genéticas, como entre padre e hijo», dijo.

El proceso de investigación de ADN tarda aproximadamente dos semanas en descubrir los resultados, con un costo estimado de aproximadamente RP 12 millones.

El director de Semarang RSND, el Dr. Agus Setiyo Hadipurwanto, M. Kes dijo que la apertura de las tres clínicas fue los esfuerzos de RSND para convertirse en centros de referencia superiores, independientes y nacionales.

«Con este nuevo servicio, se espera que RSD sea un centro de servicio, educación e investigación que sea beneficioso para la comunidad», dijo.