RSMS Purwokerto lanza una aplicación de evaluación de desempeño para proveedores de bienes/servicios

Purwokerto (ANTARA) – Hospital Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ha desarrollado una innovación digital llamada “Si Nidia BLUD” o Sistema de Información de Desempeño del Proveedor BLUD, como un esfuerzo por realizar una gestión responsable, transparente y eficiente de la adquisición de bienes y servicios basados ​​en tecnología.

En el lanzamiento de la aplicación «Si Nidia BLUD» en la sala del director de RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (RSMS) Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, el líder del proyecto «Si Nidia BLUD», Ragil Purnomo SE, dijo el martes que la innovación surgió de la necesidad de un sistema de evaluación del desempeño para proveedores de bienes y servicios, que anteriormente se realizaba manualmente mediante formularios en papel.

“A través de Si Nidia BLUD, las evaluaciones de proveedores de bienes y servicios ahora se realizan de forma digital, sin papely basado en web utilizando el lenguaje de programación CodeIgniter”, dijo el director de RSMS Finance.

Dijo que la aplicación evalúa el desempeño de los proveedores con base en indicadores regulados en el Reglamento Presidencial Número 46 de 2025 sobre Contratación Pública de Bienes/Servicios.

En este caso, dijo, la evaluación incluye aspectos de oportunidad, calidad del servicio, comunicación y eficiencia de costos.

Según él, el sistema producirá una base de datos de proveedores de bienes y servicios basada en el desempeño, que luego podrá usarse como retroalimentación para que los proveedores mejoren la calidad del servicio.

«Con datos registrados digitalmente, los hospitales pueden garantizar que los proveedores involucrados sean partes competentes y tengan un buen historial», afirma.

Dijo que la presencia de Si Nidia BLUD tuvo un impacto directo en la eficiencia de la gestión financiera y una mayor responsabilidad por los gastos hospitalarios.

Según él, ahora todo el proceso de evaluación se puede documentar de forma más rápida, mensurable y automática.

“Esta digitalización no sólo ahorra tiempo y costos administrativos, sino que también fortalece la confianza pública porque todo el proceso es transparente y puede ser monitoreado en cualquier momento”, afirmó.

Dijo que el desarrollo de Si Nidia BLUD también está en línea con los esfuerzos de RSMS Purwokerto como hospital de Grado A con estatus PPK-BLU (Gestión Financiera de Agencia de Servicios Públicos) para fortalecer la gobernanza financiera y la rendición de cuentas.

Aparte de eso, dijo, la aplicación apoya la implementación del Sistema de Gobierno Basado en Electrónica (SPBE) y contribuye a los programas prioritarios del gobierno provincial de Java Central, especialmente en el fomento de una gobernanza buena, limpia y cooperativa.

Espera que la sinergia de la tecnología de la información a través de esta aplicación pueda fortalecer las reformas burocráticas, la transparencia, las pistas de auditoría y la gestión de riesgos en la adquisición de bienes y servicios.

«Se espera que esta innovación también se convierta en un modelo a seguir para el sistema de evaluación del desempeño de los proveedores de bienes y servicios BLUD tanto a nivel provincial como nacional», dijo Ragil.