RSJD Doctor Amino Gondohutomo ganó el premio nacional al servicio JKN

Semarang (ANTARA) – El doctor Amino Gondohutomo de RSJD, provincia de Java Central, ganó el primer lugar a nivel nacional en la categoría de Hospital Especial en el Mejor Centro de Salud Dedicado a la Atención Médica para el Programa Nacional de Seguro Médico (JKN) en 2025. Jueves (10/9).

El reconocimiento que BPJS Health brinda a las instalaciones de salud pretende ser una forma de compromiso pleno de las instituciones de salud para brindar servicios de calidad a los participantes de JKN.

En medio de la creciente necesidad pública de servicios de salud convenientes, rápidos e igualitarios, la existencia del programa JKN se ha convertido en una necesidad real para millones de indonesios. Por lo tanto, todas las instituciones de salud están obligadas a brindar el mejor servicio a los participantes.

BPJS Health lleva adelante el espíritu de «Seva Paramahita», que es el valor básico para apreciar los mejores centros de atención médica, y espera que todos los centros de atención médica continúen fomentando un espíritu de servicio lleno de integridad, empatía y profesionalismo para el bien común.

Al comentar sobre el premio recibido, Plt. El Director General Adjunto y Finanzas de RSJD, Doctor Amino Gondohutomo Finanzas, Rudi Widianto, se sintió honrado y conmovido por el premio como mejor hospital especializado y comprometido con el programa JKN a nivel nacional.

«Por supuesto, este premio es un estímulo y motivación para que sigamos mejorando la calidad de los servicios de atención médica para la comunidad, y especialmente para los participantes de JKN. Con suerte, lo que hemos logrado puede ser una inspiración para que otros hospitales mejoren la calidad y el compromiso en la implementación del programa JKN», dijo Rudi.

Según Rudy. La comunidad hospitalaria del RSJD Doctor Amino Gondohutomo tiene muchas oportunidades para desarrollar diversas innovaciones. Además de varias innovaciones de BPJS Health implementadas para simplificar el flujo de servicios, incluido el uso de NIK/KTP como identidad única en las instituciones de atención médica, la función de registro planificado en la aplicación Mobile JKN, hay varias innovaciones superiores, incluido Pushing the Psychiatric Patient Emergency Button (Pentol Bakar), donde esta aplicación ayuda a la comunidad a recoger a pacientes con trastornos mentales en su entorno.

“El público puede contactar directamente a nuestros oficiales y venir directamente al lugar, esto es gratis”, agregó.

Además, hay consultas de salud mental para escolares (Laketan Gula Jawa), así como consultas psicológicas y psiquiátricas por voz las 24 horas (Kopi 24) y Kopi 29 por SMS para satisfacer las necesidades de información básica del paciente inicialmente, antes de ir al hospital si necesita más atención médica.

«Me gustaría agradecer una vez más a toda la comunidad hospitalaria que ha trabajado duro y ha llevado las finanzas del Hospital Doctor Amino Gondohutomo a la cima. Este arduo trabajo es, por supuesto, por el buen nombre de nuestro hospital», dijo.

Cuando se reunió en otra ocasión, el jefe de la sucursal de BPJS Health Semarang, Sari Quratul Ainy, dijo que el éxito del programa JKN no puede separarse de la contribución de las instalaciones de salud en todos los niveles.

Dijo que una fuerte sinergia entre BPJS Health, las instituciones de salud, el gobierno local y la comunidad es la base para la sostenibilidad del sistema nacional de seguro de salud.

«Desde agosto, se han llevado a cabo una serie de evaluaciones y selecciones en toda Indonesia para seleccionar las mejores instituciones de salud. Las instituciones de salud que compiten deben cumplir con varias etapas de evaluación e indicadores de evaluación. Gracias a Dios, una de nuestras instituciones de salud entre muchas categorías pudo competir a nivel nacional», dijo.

Sari también expresó su agradecimiento por el éxito de uno de los FKRTL en la sucursal de Semarang, que logró ser nominado e incluso ocupar el primer lugar como la mejor institución de atención médica en la categoría de Hospital Especial. Se espera que los premios recibidos alienten a FKTP y FKRTL a seguir mejorando la calidad de los servicios.

«La sostenibilidad del programa JKN también está determinada por el grado en que los centros de atención médica participan en la prestación de servicios a los participantes de JKN. La confianza del público en el programa JKN se puede medir a partir del nivel de satisfacción de los participantes y el compromiso de los centros de atención médica en la prestación de servicios de atención médica. Esperamos que cada vez más centros de salud en la sucursal de Semarang compitan por mejorar la calidad de los servicios en este programa», añadió Sari.

El programa JKN es de propiedad compartida, con una fuerte sinergia y un compromiso compartido con los centros de salud para un JKN fuerte. El programa JKN seguirá siendo la esperanza de toda la comunidad para garantizar los servicios de salud. Aparte de eso, la presencia del programa JKN es también una manifestación concreta de la presencia del Estado en la protección de todo el pueblo indonesio.