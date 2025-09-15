RSI Sultan Agung Semarang explica la cronología de la presunta violencia a los médicos

SEMARANG (Antara) – Semarang del Hospital Islámico del Sultán Agung (RSI), Central Java, explicó la cronología del presunto caso de violencia contra uno de sus médicos para rectificar las noticias que se extendieron a gran escala en las redes sociales.

El Director de RSI Sultan Agung Semarang, el Dr. Agus Testianto, en Semarang dijo el lunes que sentía la necesidad de dar una explicación oficial, de modo que no hubo malentendidos más amplios.

«Debe subrayarse que este problema se centre en los problemas entre los pacientes y los médicos en el proceso de servicio en el hospital», dijo Agus.

Admitió muchas noticias sobre las redes sociales que circularon, incluso asociando eventos en el hospital con otras partes que no tenían nada que ver con el incidente en el hospital.

«Para aclarar este problema, puedo transmitir una corta cronología de la siguiente manera», dijo.

El jueves (4/9), continuó, hubo un paciente público con la primera T, la esposa de D que ingresa un horario de entrega el viernes (5/9) con un horario de entrega basado en los resultados de las consultas de los médicos y el médico A.

El viernes (5/9) fue acordado entre el paciente y el médico A y conocidos por los médicos que trabajan con la ayuda del método de acción de ILA (analgesia del laboratorio intratecal).

El mismo día durante el día, el paciente había ayudado a médicos y trabajadores de salud del hospital. «Debido a que el Doctor A llegó y el método de ILA no se usaba, D estaba enojado con el Doctor A», dijo.

Aunque no experimenta violencia física, dijo, el Doctor A ha recibido violencia verbal, como se puede saber en el video que circula.

«La gestión del hospital ha facilitado el diálogo entre pacientes, personal médico, IDI Central Java, Semarang City IDI, Comité Médico, FH Dean y Dean o FK, para resolver el problema», dijo.

Dijo que agradeció a Doctor S y Doctor A en ese momento y transfirió una disculpa.

«Con respecto a este tema, el Doctor A ha realizado acciones legales, por lo que el hospital sigue el siguiente proceso legal», dijo, mencionando que el hospital también había redactado una representación de intereses.

Es por eso que AGUS solicitó a todos los médicos, trabajadores de la salud y empleados del Sultan Agung RSI Semarang, que permanezcan tranquilos, enfocados y que continúen realizando servicios de salud profesionales y de calidad, como la visión y la misión del hospital.

La noticia de la supuesta persecución del médico se discutió anteriormente a gran escala en las redes sociales que dijeron que un médico anestésico fue derrotado para asustar a una partera durante el servicio.

Al mismo tiempo, un video incluía la grabación del habla de un hombre de un hombre que maldice a un trabajador de la salud arrojando palabras duras, incluso amenazando con quemar el hospital.