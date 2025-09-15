RSI Sultan Agung Semarang aumenta el ‘Código Gray’ evita la violencia para los médicos

SEMARANG (Antara) – Sultan Agugg Semarang Hospital Islámico (RSI) planea aumentar la voluntad Código de código gris Como un intento de anticipar y actos de violencia contra médicos o trabajadores de la salud.

«En realidad, se ha mencionado algo Código gris, A saber, cómo anticipar que se pueden esperar todas las señales antes de la violencia «, dijo el director de RSI Sultan Agung Semarang, Dr. Agus Testianto, M.Sc, Med, Sp.B, en Semarang, Central Java, el lunes.

El código gris en el hospital es un código de emergencia que indica una amenaza de violencia verbal o física, así como la agresividad llevada a cabo por visitantes, pacientes o extraños contra el personal, los pacientes o las instalaciones hospitalarias.

Esto fue transferido durante una conferencia de prensa relacionada con la presunta violencia cometida por pacientes contra uno de sus médicos.

Admitió que los casos de violencia contra el personal médico y los médicos a menudo ocurren más tarde, como en Surabaya, como resultado de lo cual un médico resultó gravemente herido y en el sur de Sumatra que obligó a un médico a abrir una máscara para el paciente.

Según él, Code Gray generalmente se adjunta a la voluntad de un médico cuidadoso e informa inmediatamente al entorno si existe una amenaza potencial, por ejemplo para los oficiales de seguridad.

«Sin embargo, las cosas que son tan rápidas son accidenteAunque hay guardias, etc., hay eventos que ocurren generalmente más rápido «, dijo.

Durante este tiempo, dijo, el hospital generalmente se centra en CodificaciónA saber, los esfuerzos para ayudar a los pacientes a experimentar situaciones de emergencia, como ataques cardíacos o accidentes.

Code Blue es un código de emergencia médica que se anuncia cuando el paciente tiene un paro cardíaco o deja de respirar que requiere asistencia inmediata de reanimación, como en el caso de un ataque cardíaco, insuficiencia respiratoria u otros trastornos de emergencia.

«Hasta ahora Codificación azul. Codificación Eso ayuda al paciente. Nos enfocamos Codificación azul. Hay personas en un ataque cardíaco en el hospital, hay personas que sueñan con árboles, hay desastres. Eso Codificación: Venir. Tenemos una semana normal dos veces «, dijo.

Junto con los tiempos, especialmente con el potencial de provocación a través de las redes sociales que amenazan a médicos y trabajadores de la salud, dijo, es importante mejorar Código gris.

Dijo el aumento Código de código gris Eso es para recordar a los médicos y a los trabajadores de la salud que la amenaza puede venir inconscientemente del frente de sus ojos, para que debe estar atento.

«El personal médico a veces se enfoca en el trabajo, no comprende ninguna amenaza que a veces (aparezca). Por lo tanto, aumentaremos más tarde Código de código gris. Hasta ahora, Code Blue «, dijo.

Excepto Coda azul Y Código de código grisEl hospital también se conoce como Código verde, A saber, el código de emergencia que indica la existencia de desastres naturales, especialmente terremotos.

Que, Código rojoA saber, el código de emergencia para mostrar la amenaza de fuego o humo que active el equipo de preparación de los desastres del hospital y los procedimientos de brigada de incendios.