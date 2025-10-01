RSGM Soelasteri Ums instala los nuevos directores para fortalecer el uso de servicios y educación sobre la salud dental

Solo (Antara) – Hospital Dental y Oral (RSGM) Universidad Soelasri de Muhammadiyah Surakarta (UMS) ha inaugurado a la nueva junta directiva para el plazo 2025-2029 para fortalecer el uso de servicios y educación sobre la salud dental.

La procesión de inauguración y transferencia (Sertijab) tuvo lugar en la sala de reuniones del noveno piso de RSGM Soelasteri Solo, Central Java, el miércoles con el pleno apoyo del liderazgo universitario y las civitas académicas.

Canciller de UMS Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., Haga hincapié en que la gestión de RSGM debe estar dirigida a servicios e información superiores para la salud pública.

«El servicio es una palabra clave. Al igual que UMS que enfatiza los servicios académicos, RSGM Soelalasri tiene que proporcionar los mejores servicios médicos, especialmente en el campo de la salud dental y oral», dijo.

La nueva junta directiva que se inauguraron fue DRG. Nina Runting, Sp.Bmm., Como Presidenta del Director de DRG. Amelia Elizabeth, Sp.Bmm., Como Directora de Medicina y Enfermería, así como Indah Kurniawati, S.Si., Apt., MM, como Director de Educación, General y Finanzas.

El canciller de UMS expresó su gran aprecio y esperanza, para que el nuevo liderazgo pudiera traer RSGM más progresivo y superior.

En sus comentarios, Harun también apreció a los directores anteriores que han logrado establecer la Fundación RSGM desde que se fundó hace siete años. Hizo hincapié en que el nuevo liderazgo debe continuar el desempeño promoviendo la unión, la coherencia y la dedicación.

«Esta dedicación no está solo en el hospital, sino también para Muhammadiyah, la nación y la comunidad en general», dijo.

Además, el rector de UMS enfatizó que RSGM no solo funcionaba como un hospital de referencia, sino también como un centro para la educación y la promoción de la salud.

«RSGM no solo debe esperar hasta que vengan los pacientes, sino que deben capacitar activamente al público sobre la importancia de la atención dental desde la temprana edad. Esto es parte de las responsabilidades morales y sociales de UMS», explicó.

También dijo que RSGM Soelastri y UMS General Hospital son activos estratégicos universitarios que se complementan entre sí. La Facultad de Odontología se convirtió en un ancla de RSGM, mientras que la Facultad de Medicina y otros Facultad de Salud Fortalecieron el Hospital UMS.

«La sinergia cruzada hará que los servicios de salud de UMS sean más extensos, islámicos, superiores y mundiales», dijo.

Se espera que la inauguración de la nueva junta directiva sea un impulso importante para RSGM Soelalasri para fortalecer su papel como hospital para la educación y los servicios comunitarios.

Con el pleno apoyo de UMS, se espera que RSGM sea un centro de salud dental progresivo e innovador y hace una contribución real para mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Mientras tanto, el Director del Presidente Drg. Amelia Elizabeth, sp.bmm. Invite a todas las partes a luchar juntas para criar RSGM Soelastri.

«Luchemos junto con el entusiasmo por traer RSGM para convertirse en un pilar en Surakarta», dijo.