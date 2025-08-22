RRI Surakarta mantiene nuestro evento nacional indonesio

Solo (Antara) – Radio Republik Indonesia (RRI) Surakarta mantendrá nuestro evento nacional indonesio en el Monumento Nacional de Prensa de Solo, Java Central, Sábado (23/08).

El presidente del Comité Dinar Rusdiyana dijo el viernes que la actividad fue realizada al mismo tiempo por RRI.

Dijo que nos convertimos en Indonesia en un impulso de reflexión para rechazar los valores de Pancasila. Según él, la participación de la generación más joven es muy importante, de modo que el espíritu de nacionalidad vive en medio de la digitalización.

«Nosotros, Indonesia, es una forma tangible de dedicación de RRI al fortalecer la identidad nacional. Se espera que la generación más joven pueda sentir las vibraciones pancasila y comprender por qué el valor noble debe mantenerse firme», dijo Dinar.

El jefe de RRI Surakarta Bambang Dwiana explicó que la razón del monumento de la prensa fue elegida como la ubicación de la implementación de la actividad. Según él, el lugar era testigo de la importante historia de la prensa indonesia y el viaje de nacionalidad.

«El monumento de la prensa es un edificio con valores históricos extraordinarios. Al celebrar un evento aquí, queremos que la comunidad sea cada vez más consciente de la importancia de mantener los activos históricos de la nación», dijo Bambang.

Agregó que este evento no fue solo una ceremonia, sino también un medio para construir una conciencia colectiva. El espíritu de solidaridad y unidad, dijo, debe continuar promoviendo para que la nación pueda obtener los desafíos del tiempo.

«A través de nuestra Indonesia queremos invitar a todas las personas a ser más compactos, a unirse y retener el valor de la hermandad que se hereda de los fundadores de la nación», dijo.

RRI Surakarta espera que este evento pueda alcanzar más círculos, tanto aquellos que están directamente presentes como los que han seguido las transmisiones de Pro 2 y PRO4 FM y los canales digitales. De esta manera, el mensaje nacional puede transmitirse ampliamente y la comunidad se convierte en.