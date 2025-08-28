Roadshow de Mother Literacy Builds Spirit Love Lectura en Semarang

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang de Java Central (Java Central) construyó un espíritu de lectura que ama el programa de Roadshow de Alfabetización Mother directamente dirigida por el alcalde Agustina Wilujeng Pramestuti como la madre de la Madre de la Alfabetización de la Ciudad Semarang.

«Estoy muy feliz y no esperaba el interés de los niños tan extraordinarios el jueves», dijo Agustina, durante el Roadshow de Mother Literacy en PGRI 74 Semarang TK.

La actividad con el título «Semarang hablando», dijo, trajo un alivio al promover la cultura de lectura para estudiantes y educación primaria y secundaria.

Mencionó ruta La madre de alfabetización comenzó desde tres escuelas, a saber, TK PGRI 74 Semarang, SD Negeri Srondol Kulon y SMP Negeri 27 Semarang.

A través de estas actividades, los estudiantes obtienen experiencia en alfabetización, como leer, a todos los círculos de una manera divertida e inspiradora.

«Muy emocionante (el evento, etc.). Hay una» historia «interactiva con títeres de carácter animal, con la ayuda de ayudas educativas y mis hijos y yo discutimos rápidamente hasta que solo están charlando de una foto», dijo.

Con respecto a la fórmula correcta para aumentar el interés en la lectura, afirmó que continuaría implementando diferentes estrategias antes de encontrar métodos de acuerdo con el nivel de educación.

«Esto todavía está buscando el formato, con suerte en el ‘Roadshow’ que se forma.

«Por ejemplo, TK/Paud es más ‘cómo saber’, ‘Oh, esta es una vaca, esto es un pollo, saben. Como la escuela primaria para’ hacer más en su aplicación. Luego, al nivel de la escuela secundaria, ya está en el marco ‘Cómo ser’.

Afirmó que el «roadshow» de esta alfabetización se ejecutará como un paso estratégico para enseñar una cultura amorosa.

«No nos enfocamos en cuántas escuelas tienen que hacer, sino en cómo los niños pueden tener algo para su futuro», dijo.

Con el espíritu de alfabetización que todavía se está llevando a cabo, se espera que el programa de alfabetización madre cree un amor por la lectura temprano y desarrolla una cultura de alfabetización que vive en todos los entornos.

«Quiero promover una generación de imaginación inteligente, creativa y completa para los niños de la ciudad de Semarang», concluyó.

