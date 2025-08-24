Rinjani Color Run, Color Gen Z Run Trends to Babby Boomers

East Lombok (Antara) – El evento Rinjani Color Run 2025 que cruza la ruta de la aldea y la agricultura en Sembalun, East Lombok Regency, West Nusa Tenggara (NTB), tendencias de colores en la generación de Z -Generación para Babby Boomers.

La cabeza del escritorio entre NTB Abdul Hakim dijo que el deporte recreativo contenía los matices del festival y el personaje único del colorido trazo de granizo en polvo que hizo que la atmósfera de la carrera fuera más animada.

«Preparamos el concepto de color lleno, para que las personas puedan disfrutar de los deportes de una manera divertida mientras refuerzan estar juntos», dijo en East Lombok, el domingo.

Basado en la observación directa en el campo, los participantes actuales recreativos fueron dominados por la Generación Z que nacieron en el alcance de 1997 a 2012. Caminaron mientras registraban momentos al compartir teléfonos móviles y la emoción del evento con diferentes redes sociales.

Uno de los participantes de Rinjani Color Run, Gita Sari de la ciudad de Mataram, dijo que el colorido polvo de siembra con el fondo de las colinas y el cielo azul era la combinación perfecta de imágenes que tuvo que ser inmersa por la conquista de la cámara del teléfono móvil.

«Para nosotros, participar Color Run Es divertido porque puedes entrenar mientras haces contenido para las redes sociales «, dijo Gita.

Los jóvenes participantes evalúan la tendencia actual con los matices del festival de color en un nuevo estilo de vida. El evento se consideró más relajado que la competencia formal, pero aún así física y mentalmente saludable.

Además de los jóvenes, varios corredores de generación de Babby Boomers que nacieron en varios 1946-1964 siguen siendo consistentes en el evento Rinjani Color Run. Hacen la ejecución como un estilo de vida saludable, así como una forma de motivación para los participantes más jóvenes.

El corredor mayor que participa en un evento similar confirma rutinariamente la importancia de la consistencia deportiva. Esperan que la participación de la generación más joven pueda retener la aptitud y fortalecer las relaciones entre generaciones a través de deportes conjuntos.

El Comité de Actividad registró alrededor de 2,000 participantes de diferentes regiones que asistieron a la actividad. Los participantes no solo vinieron de Lombok, sino también de Sumbawa, Dompu y Bima. De hecho, también hay participantes que vienen de las afueras de la isla de West Nusa Tenggara.

El formato de ejecución recreativa sin límites de tiempo abre el evento para todas las edades. Los participantes están más centrados en la aptitud corporal, la interacción social y la experiencia de abrir.

La ruta a pie de cinco kilómetros presenta panoramas panorámicos de campos de arroz, colinas y vistas de la montaña Rinjani. El camino es amigable para los corredores iniciales y experimentados.

La actividad también presentó atracciones musicales, entretenimiento local y bazar Lombok Umkm. La presencia de pequeñas empresas contribuye al valor económico para la comunidad en torno a la ubicación de la implementación.

La Oficina de Turismo de NTB dijo que Rinjani Color Run 2025 apoyó la agenda de turismo deportivo. Se suponía que el evento atraería a los turistas, además de promover la riqueza natural de Lombok a través de una icónica ruta a pie.

Participaron varias comunidades actuales locales. Creían que la actividad era un lugar para las reuniones entre comunidades, fortaleciendo la solidaridad y la expansión de las redes en el mundo de los deportes recreativos.

Rinjani Color Run es un evento anual de carrera informal de LKBN entre la agencia NTB como una forma de contribución para apoyar el progreso del turismo en el oeste de Nusa Tenggara.

Antara como compañía de medios que tiene incluso 88 años este año, no solo apoya al sector turístico a través de diversas actividades de informes, sino también en forma de eventos en los que muchas personas están involucradas.