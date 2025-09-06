Regente: se espera que la exposición bonsai fomente el crecimiento económico creativo

PATI (Antara) – Se espera que la Exposición Nacional de Bonsai de Java y la competencia de 2025 en Pati Regency, Java Central, fomenten el crecimiento de la economía creativa en Pati Regency, dijo Pati Sudewo Regent.

«Expresamos nuestro agradecimiento a la Asociación de Fans de Bonsai de Indonesia (PPBI) que han confiado Pati Regency como un anfitrión de la exposición y competencia nacional de Bonsai, porque también puede ser un lugar para introducir el arte más amplio de Bonsai al público», dijo durante la apertura de la página de Utoemononononononinging de Java Master.

Según él, Bonsai no es solo plantas decorativas, sino el arte a altos niveles que requieren experiencia, paciencia y amor por los artesanos.

Hacer bonsai, agregó, no es fácil porque requiere un toque profesional y pequeños costos.

La exposición de Bonsai esta vez, dijo, no fue solo un evento de exhibición, sino también un medio para la educación y la interacción entre los amantes del bonsai. Más que eso, el amor de la comunidad por Bonsai puede aumentar, mientras que las ruedas de la economía creativa se trasladan a la regencia de Pati.

Espera que PPBI pueda existir cada vez más debido a este evento, no solo a nivel nacional, sino que también puede invadir la arena internacional.

«Rezo para que PPBI realmente pueda existir a nivel internacional, capaz de enorgullecer a Indonesia en el mundo», dijo.

El evento Java Master 2025 es un impulso importante para Pati Regency, no solo para introducir el potencial del arte de los bonsais, sino también para fortalecer la amistad entre los amantes de los bonsai y elevar las imágenes regionales a nivel nacional y mundial.

