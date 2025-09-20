Regente: se espera que el Kirab cultural ilumine la economía de la comunidad santa

KUDUS (Antara) – El Gobierno de Kudus Regency, Central Java, celebró un carnaval cultural en el contexto del 476 cumpleaños de Kudus, así como para preservar el arte y las tradiciones locales y promover la economía de la comunidad, en particular las PYME y el sector turístico.

«Además de enfatizar el aspecto de la tolerancia, esperamos que esta actividad cultural pueda mejorar la economía y el turismo en Kudus», dijo Sam’ani Intakoris, el regente de Kudus, se reunió el sábado después del carnaval cultural en Kudus -Square.

Según él, este carnaval cultural no solo es el entretenimiento, sino también el crecimiento de empresas micro y pequeñas y medianas (MIPYME), puestos y todas las actividades económicas para la comunidad.

«Disfrutemos de este carnaval cultural de manera ordenada, no dejemos desperdicio, pero dejemos los maravillosos recuerdos», ordenó.

Expresó su gratitud por la implementación del cumpleaños de este año. La comunidad también recuerda la importancia de mantener un espíritu de solidaridad en las diferencias.

«El tema de este año es la armonía en la tolerancia. Es decir, somos diferentes, no iguales, pero aún nos respetamos entre los demás entre los religiosos, culturales y compañeros», dijo.

De Regent también invitó a la comunidad a apoyar el desarrollo sagrado con entusiasmo.

Espera que con este 476 cumpleaños el kudus sea más seguro, la economía es flexible, la gente es próspera.

«Esto ciertamente se debe a la cooperación de todas las partes, incluidos el DPRD, el TNI, Polri y todos los elementos de la comunidad», dijo.

Con respecto a la implementación del evento de carnaval de este año, tuvo lugar desde el día, en contraste con los años anteriores que se celebró por la noche.

Según Sam’ani, esta decisión se ha tomado para que los estudiantes y los niños puedan estar más a gusto después de una serie de actividades.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Cultura y Turismo (Disbudpar) Kudus Mutrikah dijo que este festival cultural se convirtió en un foro para presentar y preservar la riqueza de la cultura local.

«Con esta actividad, la sabiduría local en la regencia de Kudus puede ser mejor conocida. Además de levantar la cultura, también queremos un impacto real en el pozo de la comunidad», dijo.

Mutrikah agregó que había 23 participantes que participaron en el Carnaval. Aunque hay dos categorías de competiciones, es decir, para niveles elementales/MI y niveles generales.

Apreciaba el apoyo de la comunidad, por lo que el evento fue animado con gran entusiasmo de la comunidad que tomó el camino de carnaval.

«El Gobierno de Kudus Regency espera que esta actividad anual pueda fortalecer la unidad, retener la cultura, así como una atracción turística sostenible», dijo.

