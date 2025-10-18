Regente: PON Martial Arts es motor de inversión y economía regional

Kudus (ANTARA) – El regente de Kudus Sam’ani Intakoris cree que la Semana Nacional del Deporte de Artes Marciales Kudus 2025 tendrá un impacto más amplio que la simple competencia, ya que puede encender la pasión de la gente por los deportes y brindar grandes oportunidades para el crecimiento económico local a través del turismo deportivo.

«Este evento presenta invitados de diferentes regiones, comenzando por atletas, entrenadores y espectadores de diferentes regiones que compiten en diferentes artes marciales. Les agradecemos su presencia y esperamos que tenga un impacto positivo en Kudus Regency, tanto desde el sector turístico deportivo como económico y social», dijo el sábado al margen de la discusión sobre la competencia de sambo en Djarum Arena Kaliputu, Kudus Regency.

El gobierno de Kudus Regency, añadió, continúa creando un entorno propicio para la inversión al facilitar la concesión de licencias, especialmente para los inversores en el sector hotelero, que se considera crucial para fortalecer la infraestructura del turismo deportivo en Kudus.

«Incluso estamos presionando para que se facilite la concesión de licencias, especialmente para los hoteles. Según la información, los huéspedes buscan alojamiento incluso en Pati. Esta es una oportunidad para que los inversores construyan hoteles en Kudus», afirmó.

El regente también expresó su agradecimiento al KONI Central por su confianza en hacer de Kudus el anfitrión del PON de Artes Marciales 2025. Porque actividades similares se llevarán a cabo en Kudus nuevamente en 2027.

«Esperemos que la Fundación Djarum pueda organizar esta actividad nuevamente. Gracias a todas las partes, incluida la comunidad Kudus, que mantuvieron las condiciones seguras para los invitados», dijo.

Sam’ani también mostró su interés en una serie de nuevos deportes en los que participar.

«El deporte que me interesa es el sambo, un arte marcial ruso con muchas técnicas. Sería interesante que en Kudus se estableciera un lugar de entrenamiento de sambo. Lo mismo se aplica al ju-jitsu, que todavía no existe aquí. Podemos entrenarnos por turnos, también para el Kudus Pendopo como forma de apoyo a las artes marciales», afirmó.

Según él, el impacto económico de este evento fue claramente palpable. Mipymes, tiendas gastronómicas y de souvenirs vieron un aumento en las transacciones y los invitados realizaron compras para necesidades de consumo y souvenirs durante el evento.

«Hay muchos eventos de la Fundación Djarum. Además de las artes marciales, habrá bádminton y fútbol femenino. Esta es una gran oportunidad, aprovechémosla juntos para que las inversiones entrantes puedan mejorar la economía popular de la comunidad Kudus», dijo.

El gobierno de Kudus Regency no sólo se centra en el sector económico, sino que también utiliza este impulso como medio para fomentar el interés por los deportes entre los niños y las generaciones más jóvenes.

«Con el aporte del Sr. Victor (Hartono), queremos que se desarrollen varios deportes en Kudus. También organizamos eventos como competencias de carrera para alentar a los niños a hacer ejercicio y tener tiempo especial para la actividad física», dijo.