Regente: La protección de BPJAMSOSTEK es una forma de agradecimiento a RT/RW y BPD

Purwokerto (ANTARA) – El regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dijo que brindar protección a través de BPJS Empleo o BPJAMSOSTEK para los jefes de RT/RW y los miembros del Cuerpo Consultivo de la Aldea (BPD) era una forma de agradecimiento del gobierno local por su dedicación al servicio de la comunidad.

“Los jefes de RT y RW son las puntas de lanza de los departamentos gubernamentales más cercanos a la comunidad, mientras que los BPD desempeñan un papel estratégico en la gestión del gobierno de la aldea”, dijo el viernes por la tarde durante la entrega simbólica de la membresía laboral de BPJS para RT, RW y BPD en Pendopo Si Panji, Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central.

Dijo que el papel de RT, RW y BPD era importante para apoyar el buen funcionamiento de los servicios públicos, recopilar datos de los ciudadanos, mantener la seguridad ambiental y convertirse en un enlace entre la comunidad y el gobierno.

Por lo tanto, dijo, merecen protección social por parte del Estado.

“Como forma de agradecimiento al arduo trabajo Tú “Todos, el gobierno de Banyumas Regency está involucrando a los miembros de RT, RW y BPD en el programa de garantía de empleo a través de BPJS Empleo”, dijo.

Dijo que 301 aldeas y 30 subdistritos en Banyumas se habían registrado para el programa, y ​​el número de participantes llegó a 11.017 jefes de RT (9.747 personas en aldeas y 1.270 personas en subdistritos), 2.686 jefes de RW (2.437 personas en aldeas y 249 personas en subdistritos) y 2.495 miembros del BPD.

Esta medida es una clara demostración del compromiso del gobierno de Banyumas Regency de mejorar el bienestar y brindar protección laboral a los funcionarios comunitarios a nivel de aldea y subdistrito.

El Gobierno de Banyumas ha asignado un presupuesto de 970,17 millones de IDR en el APBD 2025 para pagar las cotizaciones laborales del BPJS durante cuatro meses, de septiembre a diciembre de 2025.

En el futuro, dijo, el incentivo para los jefes de RT y RW también se aumentará a 150 mil IDR en 2026 y está previsto aumentar a 250 mil IDR antes de 2029.

Según él, esta política está en línea con las Trilas del Regente de Banyumas (13 programas), que enfatizan la importancia de prestar atención a los profesores del Corán, los internados islámicos, las organizaciones religiosas, así como a los funcionarios comunitarios como RT, RW y BPD.

«Espero que este programa brinde a los jefes de RT, RW y BPD una sensación de seguridad en el desempeño de sus funciones. Con esta protección, todos pueden trabajar concentrados sin tener que preocuparse por si existe un riesgo laboral en algún momento», dijo.

Muhammad Ramdhoni, jefe del Departamento de Empleo de BPJS Purwokerto, valoró las medidas adoptadas por el gobierno de Banyumas Regency para brindar protección de seguridad social a los jefes de los miembros de RT, RW y BPD.

“Gracias al gobierno regional, especialmente al regente de Banyumas, Sr. Sadewo Tri Lastiono, por su iniciativa para proteger a los trabajadores de RT, RW y BPD”, dijo.

Dijo que los jefes de RT/RW y los miembros del BPD son parte de los niveles más bajos de gobierno, cuyo papel es ayudar a los gobiernos locales a desarrollar y entregar programas de desarrollo a la comunidad.

Por lo tanto, tienen riesgos laborales que deben protegerse a través del programa de empleo BPJS.

Espera que este paso se convierta en un ejemplo para que otros gobiernos regionales, hasta el nivel de aldea, extiendan la protección a los trabajadores comunitarios de las aldeas, como agricultores, comerciantes y ganaderos.

“Con una contribución de 16.800 IDR al mes, las personas pueden protegerse del riesgo de accidentes laborales o de muerte”, dijo.

Según él, los beneficios de protección incluyen una prestación por fallecimiento de hasta 42 millones de IDR y una indemnización por accidente laboral de hasta 70 millones de IDR, incluidas becas para los hijos de dos participantes hasta el nivel universitario.

«Con una pequeña contribución, los beneficios son grandes. El Estado está aquí para proteger y educar a los niños del país», afirmó Ramdhoni.

