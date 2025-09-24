Regente: la costa de jepara golpeó por desgaste debe construirse en un malecón y jeti

JEPARA (Antara) – Docenas de áreas costeras en la regencia de Jepara, Java central, que se ven afectados por el desgaste, deben construirse en un malecón y andamios, como un intento de preservar los ecosistemas costeros y al mismo tiempo proteger los asentamientos de los residentes, dijo el regente de Jepara Witiarso Utomo.

«El desarrollo de los contenedores del mar o los terraplenes marinos y los embarcaderos o los protectores de playa también deben asegurar áreas agrícolas que están potencialmente erosionadas por la abrasión en la costa norte de Java», dijo al margen del 80° aniversario de Diponegoro Kodam en la costa alrededor del Mororejo, distrito de Mlonggo, distrito de Jepara, el miércoles.

Explicó que la proyección de desarrollo se basó en los resultados del manejo del estudio detallado de diseño (DD) del Damage Coastal de JPARA realizado por la Oficina de Obras Públicas de SDA y la planificación espacial de la provincia central de Java en 2024 en 2024

Los detalles son la playa de Cemara Kasih y la playa de Ketapang en el distrito de Donorojo, Bringin Beach (Keling), Mahbang Beach y Bayuran Beach (Kembang), Balkambang Beach, Bondo Beach, Mati Obombak Beach (Bondo Beach, Selayar Beach, Selayar.

Basado en diseños técnicos, se espera que Cemara Kasih Beach se construya un matiz de marinas A a lo largo de 740 metros, Mahbang Seawall Beach Tipo B a lo largo de 1,530 metros, Bondo Jetty Beach (escombros) a lo largo de 100 metros, hasta Ngelak Seawall Beach Tipo B a lo largo de 400 metros.

«Shrayal en Jepara es realmente inquietante. Por eso esperamos que los gobiernos centrales y provinciales se ocupen de este problema», dijo.

El Gobierno de la Regencia Jepara envió una carta oficial al Ministro de Obras Públicas del 18 de marzo de 2025, fue aprobada por varias partes relacionadas, incluido el Ministro de PPN/Bappenas, el Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, el Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes V, al gobernador de Java.

El Gobierno de la Regencia Jepara envió una carta oficial al Ministro de Obras Públicas del 18 de marzo de 2025, fue aprobada por varias partes relacionadas, incluido el Ministro de PPN/Bappenas, el Ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, el Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes V, al gobernador de Java.

La carta también incluía una serie de áreas costeras golpeadas por el desgaste, que van desde la región sur, como la aldea Surodadi, Bulak Baru, Tanggul Tlare (Distrito Kedung) y el pueblo Semat (anual), hasta la región norte como la aldea de Jambu (Bangsran), el pueblo de Tuban, Bandungharjo.

Además del desarrollo físico, De Regent también enfatizó la importancia de los pasos ecológicos en forma de plantación de manglares. Según él, las actividades en Mororejo Beach no solo deben interpretarse como una ceremonia, sino también como un esfuerzo real para mantener el equilibrio de la naturaleza.

«La naturaleza que mantenemos proporcionará beneficios a nuestros hijos y nietos. Esperemos que esto inspire a la gente de Jepara para proteger siempre su entorno, para que continúen ofreciendo bendiciones a la vida», dijo.

Mientras tanto, Kodim 0719/JPara teniente -Kolonel -Arm Khoir Rul Cahyadi recordó la importancia de mantener la limpieza de la playa, dado que Jeparara tiene una larga costa que es la atracción más importante de los turistas.

«Jepara tiene una costa larga y atractiva. Por lo tanto, todos debemos ser conscientes de mantener la limpieza de la playa porque esto se ha convertido en un ícono de Jepara», dijo.

Agregó que los cambios climáticos y climáticos requieren pasos concretos para evitar el desgaste. Uno de ellos puede ser plantado por manglares.

«Esperemos que esta actividad haga que la playa sea más hermosa, más turistas van a Jparara, y plantar manglares puede convertirse en un nuevo turismo mientras evitan el desgaste», dijo.

