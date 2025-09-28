Regente: La carrera de amistad fortalece el «turismo deportivo» en Banyumas

Purwokerto (Antara) -Banyumas Regent Sadewo Tri Fastiono calificó la participación de Purwokerto en la agenda de la amistad de Bank Central Java que se ejecuta como un defensor de la maratón de Borobudur 2025, el potencial de la regencia de Banyumas, Java central, como un destino turístico -reinicado reaccionado turismo deportivo y economía creativa.

«Alhamdulillah, Purwokerto fue elegido como uno de los lugares Evento de apoyo (Partidarios de las actividades) para apoyar el maratón de Borobudur 2025 «, dijo después de la liberación de los participantes de la amistad en Purwokerto Square, el domingo por la mañana.

Espera que tales actividades puedan continuar en Purwokerto, no solo limitadas a correr.

También citó la agenda anterior en forma de gira de Baturaden Bicycle Racing que se celebró a principios de septiembre de 2205.

Según él, el evento debería poder atraer a los participantes al nivel de Asia-Pacífico.

«Debido a restricciones de seguridad, el número de participantes (recorrer a Baturraden) es de solo 60 años», dijo.

Dijo además que los beneficios directos obtenidos del desempeño de tales actividades eran muy importantes, especialmente para los sectores de MIPYME y hospitalidad.

«Los beneficios son claros, se ayudan a las MIPYME, los hoteles en el nivel del hogar también están aumentando. Es por eso que Purwokerto debe permanecer pacíficamente en orden evento Se puede mantener un gran «, dijo el regente.

Mientras que el representante del Maratón de Borobudur 2025, Antonius Tomy Trinugroho, que Purwokerto era muy potencial para apoyar al Maratón de Borobudur 2025 que se llevará a cabo en el área del Templo de Borobudur, Regencia Magelang, 16 de noviembre de 2025.

«Creemos que Purwokerto es muy potencial, la comunidad es bastante fuerte y luego puede apoyar más tarde durante el Borobudur -Marathon», dijo, quien también es el editor adjunto de la implementación diaria de Kompas.

Dijo que, en base a los datos, el número de participantes de amistad en Purwokerto que tomó una distancia de 5 kilómetros, alcanzó una serie de 1,000 corredores de diferentes comunidades.

Según él, el maratón de Borobudur siempre ha sido un imán para los corredores porque el número de participantes llegó a 10 mil personas en 2024 y este año se estimará que el número es mayor.

«El maratón de Borobudur es como el brillo duro» Eid «», dijo.

Relacionado con la presencia de varios participantes que usan trajes únicos, dijo que era una de las características que siempre estaba allí para aumentar la atracción.

Es por eso que Tomy espera que cada región pueda enfatizar el exclusivo de sus respectivos trajes.

Uno de los participantes de Cilongok, Banyumas, Bagus Dwi Rahman dijo que estaba feliz de participar en la actividad debido a un ambiente emocionante, animado y ocupado.

De hecho, la décima clase de una de las escuelas secundarias en Banyumas se convirtió en la línea de meta más rápida con un tiempo récord de 19 minutos 34 segundos.

«Siempre practico regularmente y en los registros de tiempo más rápidos evento Similar a 18 minutos. Alhamdulillah, también gané el primer lugar en Popda en el nivel de la regencia de Banyumas «, dijo Bagus, que quiere convertirse en un oficial de policía.