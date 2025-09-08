Regente: el Ministerio de Obras Públicas aprueba la rehabilitación propuesta -revalidación de los estadios fifa standus bien

KUDUS (Antara) – El Ministerio de Obras Públicas (Obras Públicas) aprobó la propuesta de ayuda para renovar el estadio Wengu Wetan Kudus, Java Central, un estadio estándar de la FIFA (Federación Internacional de la Asociación de Fútbol), dijo el regente de Kudus Sam’ani Intakoris.

«Hemos expresado su gratitud por la aprobación. Alhamdulillah, se aprobó la sumisión del Gobierno de la Santa Regencia a través del Ministerio de Obras Públicas. Pedimos las oraciones y el apoyo de todas las partes, tanto la comunidad como los partidarios de Persiku Kudus», dijo al margen que el estadio de Wergu Kudus había tenido el lunes.

En la propuesta de presentación, dijo, el Gobierno de la Santa Regencia sirvió una ayuda de rehabilitación en un valor de Rp90 mil millones, y actualmente aprobó Rp60 mil millones.

Agregó que su partido aún funcionaba, de modo que el monto del presupuesto podría agregarse hasta que alcanzara la primera tasa de envío. Con la esperanza de que este estadio pueda ser rehabilitado de acuerdo con los estándares de la FIFA, para que Kudus esté listo para organizar 1 competencia de competiciones.

Sam’ani también apreció el papel de Nusron Wahid, quien ayudó a alentar el proceso de rehabilitación del estadio a caminar bien.

Explicó que esta rehabilitación no fue un desarrollo total, sino la reparación de ciertas piezas, como los stands y las instalaciones de apoyo que fueron dañadas.

«La información es que este proyecto pasará por la fase de subasta el 25 de septiembre de 2025. El objetivo es que el trabajo puede comenzar inmediatamente después de la subasta, de modo que el estadio sea más representativo», dijo.

Espera que la rehabilitación del estadio Wergo Kudus pueda ser una motivación para que Persiku funcione mejor. Para que durante la temporada de competencia de este año en la Liga 2 pueda funcionar de manera óptima, para que pueda promoverla a la Liga 1 más tarde.

El gobierno de Kudus Regency realizó mejoras cuando el equipo de Persiku a la Liga 2 aumentó donando un presupuesto de Rp2.6 mil millones por cambios en el APBD 2024. Comenzando con la reparación del césped de campo, el acceso a la entrada y los jugadores y jugadores de jugadores, salas oficiales.

Si bien la presentación de la propuesta de renovación del estadio se ha presentado al Ministerio de Obras Públicas, los costos de RP90 necesitan mil millones.

Leer también: Kudus tiene 17 Servicio de expansión de Kitchen MBG