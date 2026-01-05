Regente de Temanggung: «nyadran lepen» es un intento de conservar los recursos hídricos

Temanggung (ANTARA) – El regente de Temanggung, Agus Setyawan, llevó a cabo la tradicional ceremonia de aldea merti «nyadran lepan» en la aldea de Lamuk Gunung, aldea de Legoksari, Tlogomulyo, como un esfuerzo para conservar los recursos hídricos.

«Los recursos hídricos siempre deben protegerse conjuntamente y, por supuesto, no se trata sólo de los beneficios del agua, sino también de proteger el medio ambiente para prevenir desastres como el de la isla de Sumatra», dijo el lunes después del «nyadran lepan» en la aldea de Lamuk Gunung, aldea de Legoksari, distrito de Tlogomulyo, regencia de Temanggung.

La actividad comenzó con la comunidad caminando en procesión alrededor de Lamuk Gunung Hamlet, llevando montículos de cultivos secundarios y el arte tradicional de la comunidad local en forma de coagulación de caballos, después de lo cual se llevó a cabo una ceremonia en un manantial.

Dijo ante todo que los buenos deseos de toda la comunidad son un esfuerzo extraordinario para preservar la cultura.

Gobierno de la regencia de Temanggung si dios lo quiere “Siempre vamos a guiar a la comunidad, especialmente en términos de cultura, y eventos nyadran lepen como este son una forma de esfuerzo y esfuerzo para poder cuidar siempre la naturaleza”, dijo.

Dijo que con este “nyadran lepen”, la comunidad definitivamente intentará garantizar que el manantial siempre fluya y proteger siempre el entorno natural con árboles.

“Siempre debe haber vegetación alrededor del pozo para que el agua siempre fluya”, afirmó.

