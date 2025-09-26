Regente de Purbalingga: Pam Swakarsa fortalece la sinergia para preservar Kamtibmas

PURBALINGGA (Antara) – Purbalingga Regent Fahmi Muhammad Hanif ha evaluado que la Fuerza de Seguridad de la Comunidad de Swakarsa (PAM) desempeñó un papel importante como un medio para mantener la sinergia entre los gobiernos locales, el TNI, Polri y la comunidad para mantener la seguridad y el orden de la comunidad (Kantibmas).

Mientras dirigía la manzana Pam Swakarsa en la página del Hall de Dipokusumo, Purbalingga Regency, Central Java, el viernes, el regente dijo que Pam Swakarsa era un paso preventivo para abordar las posibles amenazas que podrían perturbar la paz de la comunidad.

«Aunque el área de Purbalingga generalmente se clasifica como propicio, todavía tenemos que aumentar la conciencia del potencial de conflictos sociales, delitos y otras formas de trastornos de Kamtibmas», dijo.

Es por eso que, dijo, se espera que Pam Swakarsa se convierta en un socio estratégico de la Policía Nacional para mantener la seguridad y el orden.

Según él, una forma de papel en forma de activación de la Unidad de Seguridad Ambiental (Satkamling) que se mueve directamente por la comunidad es.

«Satkamling es la primera línea para prevenir los trastornos de Kamtibmas. Además, Pam Swakarsa también debe poder dar un ejemplo al promover la sabiduría local, la cultura de cooperación mutua y resolver problemas sociales de manera rápida y precisa», explicó.

También dijo que Pam Swakarsa no estaba solo en su implementación de Pam Swakarsa, sino que fue de la mano con los fideicomisos de Bhayangkara Kamtibmas (Bhabinkamtibmas), los funcionarios de la aldea de Bintara (Babinsa) y los funcionarios de la aldea.

En relación con esto, recordó la importancia de la comunicación, la coordinación y la cooperación entre los elementos como clave para el éxito.

«Mantener la seguridad, la paz y el orden público no es solo la tarea del aparato estatal, sino también la responsabilidad de todos los elementos de la sociedad. Con el espíritu de solidaridad y trabajo duro, estoy seguro de que Purbalingga siempre será seguro, pacífico y más avanzado», dijo el regente.

Basado en datos de la estación de policía de Purbalingga hasta agosto de 2025, había 869 satkamling en la regencia de Purbalingga, que consta de 599 Satkamling activo y 270 satkamling pasivo.

