Regente de Purbalingga: el Foro de Padres fortalece el cuidado de los niños en la familia

Purbalingga (ANTARA) – El regente Fahmi Muhammad Hanif de Purbalingga dijo que el Foro de Padres, lanzado por el gobierno de Purbalingga Regency, Java Central, tiene como objetivo fortalecer el cuidado infantil a través de la participación activa de los padres en la familia como base para el desarrollo regional de recursos humanos.

Mientras asistía a la actividad de crianza familiar y al lanzamiento del Foro de padres de la Regencia de Purbalingga en Pendopo Dipokusumo, Purbalingga, el domingo, dijo que el Foro de Padres fue establecido oficialmente por el Gobierno de la Regencia de Purbalingga junto con la Regencia de Purbalingga de la Casa Familiar de Indonesia (RKI) como un esfuerzo para fomentar un papel más activo de los padres en el cuidado y la educación de los niños en medio de la dinámica social y las demandas laborales.

Por ello, saludó esta actividad y alentó al Foro de Padres a convertirse en un espacio para el nacimiento de ideas creativas que puedan movilizar a los padres a estar plenamente presentes en la vida familiar, no sólo como sostén de la familia sino también como compañeros para el crecimiento y desarrollo de los hijos.

«La presencia de un padre en la familia es muy importante porque las formas de educar a padres y madres son diferentes pero complementarias. No basta solo con las madres. El desafío es cómo dividimos nuestro tiempo, no sólo para el trabajo, sino también para las responsabilidades familiares», afirmó.

Según él, la participación del padre desde una edad temprana tendrá una influencia positiva en el carácter, el desarrollo emocional y social del niño.

A medida que los niños crecen, afirma, la intensidad de estar junto a los padres disminuye y, por tanto, la presencia del padre debe optimizarse desde el principio.

“El Foro de Padres está en línea con los esfuerzos del gobierno regional para construir la resiliencia familiar como base para construir una generación superior que sea competitiva y moral”, dijo el regente.

El representante del Fideicomisario de Purbalingga Regency RKI, Afiq Yunan Aliyudin, dijo que el Foro del Padre se estableció en respuesta al fenómeno. huérfano de padre o padre ausente, es decir, la condición de que el padre esté físicamente presente pero menos presente en la vida del niño.

«De hecho, el padre no sólo desempeña el papel de sostén de la familia, sino que también debe estar presente con su esposa en la crianza de los hijos para que crezcan y se conviertan en una generación piadosa y devota», dijo.

Espera que el Foro de Padres se convierta en un primer hito en el fortalecimiento del papel de los padres en Purbalingga, pero también en un foro para la amistad, el intercambio de ideas y experiencias sobre la paternidad, de modo que pueda producir la próxima generación que sobresalga y contribuya al desarrollo regional.

La actividad Family Parenting es uno de los programas de trabajo de RKI Purbalingga Regency, cuyo objetivo es presentar el Foro del Padre a la comunidad y al mismo tiempo aumentar el conocimiento y la conciencia sobre el papel de los padres en la familia y la comunidad.

Material paternidad Esta actividad planteó el tema “Convertirse en el padre genial que la familia desea” con el orador invitado Ustadz Solikhin Abu Izzudin, quien enfatizó la importancia de la presencia emocional de un padre al guiar a sus hijos y a su esposa.

A esta actividad asistieron 250 participantes, entre ellos presidentes de subdistritos del RKI en toda Purbalingga Regency, candidatos a la presidencia del Foro de Padres a nivel de subdistrito, directores de escuelas, representantes de la Asociación de Educadores y Personal de Educación de la Primera Infancia de Indonesia (Himpaudi), la Asociación de Maestros de Jardín de Infantes de Indonesia (IGTKI) y el público en general.

