Regente de Magelang: Conmemoración del impulso de la República de Indonesia para fortalecer el nacionalismo

Magelang (Antara) – Regente de Magelang Grengseng Pamuji dijo que la conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia (RI) fortaleció un sentido de nacionalismo, reforzó la unidad y promovió el espíritu de cooperación mutua en la comunidad.

Dijo en Magelang el domingo que durante ocho décadas de personas indonesias independientes. Esta independencia es el fruto de una larga lucha, sacrificio y espíritu inflexible de los héroes de la nación.

Dijo esto durante el evento Kirab cultural y carnaval organizado por el gobierno de la aldea de Kaponan, el distrito de Pakis, la regencia de Magelang al aumentar el 80 aniversario de la República de Indonesia.

«Expreso mi mayor aprecio por todas las húmedas de kaponan por la implementación de este carnaval y carnaval cultural. Actividades como estas no son solo una ubicación de entretenimiento, sino que también se convierten en una manifestación tangible de la preservación de la cultura local, fortaleciendo la identidad de la aldea y la expresión de la comunidad, dijo.

Dijo que el carnaval cultural es un espejo de la riqueza de la tradición. Carnival es un escenario para que la generación más joven muestre su amor por el país de origen y el patrimonio de los antepasados.

«A través de esta actividad, aprendemos que el progreso no tiene que borrar la tradición, exactamente la tradición es la base que fortalece el carácter de la nación», dijo.

Espera que esta actividad pueda almacenarse y que pueda ser una orgullosa agenda anual. El Gobierno de la Regencia de Magelang continuará apoyando los esfuerzos de la comunidad para mantener y promover las artes culturales locales, para la realización de pueblos desarrollados, independientes y competitivos.

El jefe de la aldea de Kaponan Sumedo explicó que esta actividad de carnaval cultural se ha convertido en una agenda de rutina cada año para conmemorar el Día de la Independencia de Indonesia.

Él dijo, el objetivo de la actividad del carnaval cultural era unir a los residentes, especialmente para jóvenes y adolescentes en el pueblo de Kaponan. Es por eso que se requiere de cada aldea enviar un contingente en este carnaval cultural.

Él dijo: Había 20 contingentes o participantes que van desde Paud/Kindergarten, School Primary, secundaria y equivalente en la escuela secundaria y la comunidad que participó en este carnaval cultural. Este carnaval cultural también se discute, por lo que cada cuota será su mejor aparición que será evaluada por el jurado en el campo de la creatividad, la limpieza y la coherencia.

«A través de este evento de carnaval cultural, esperamos ayudar a las MIPYME a tocar las ruedas de la economía en el pueblo de Kaponan», dijo.