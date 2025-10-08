Regente de Banyumas: TMMD es una forma de sinergia para construir una aldea poderosa

Banyumas (ANTARA) – El regente Sadewo Tri Lastiono de Banyumas enfatizó que el Programa de Desarrollo de Aldeas de Manunggal (TMMD) del TNI es una verdadera forma de sinergia entre el TNI, el gobierno regional y la comunidad para acelerar el desarrollo equitativo y fomentar la independencia de las aldeas.

«TMMD no es sólo el desarrollo de infraestructura, sino también un medio para fortalecer la resiliencia social y económica de la sociedad. Esta es una prueba de que el desarrollo es un trabajo conjunto entre el gobierno, el TNI y el pueblo», dijo Sadewo el miércoles en la inauguración del 126º TMMD Regular en Cingebul Village, distrito de Lumbir, Banyumas Regency, Java Central.

Dijo que el programa, que durará un mes, es parte de un esfuerzo concertado para desarrollar Banyumas desde las zonas rurales.

Según él, varias implementaciones de TMMD en el área de Banyumas han tenido anteriormente un impacto positivo en las comunidades rurales.

En este caso, dijo, la construcción de equipamientos públicos como caminos, puentes y diques ha demostrado facilitar la movilidad de los residentes, abrir nuevos accesos económicos y mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales.

«Las aldeas a las que antes era difícil llegar ahora se han vuelto abiertas y productivas. El impacto es palpable en la comunidad, especialmente por el aumento de la actividad económica y el bienestar», afirmó.

También invitó a la gente de Cingebul Village a participar activamente durante la implementación del 126º TMMD.

Según él, la participación de los ciudadanos en el proceso de desarrollo promoverá un sentido de propiedad y responsabilidad en el mantenimiento de los resultados del trabajo conjunto.

«Si todas las partes participan, el sentido de propiedad crecerá y los resultados del desarrollo podrán mantenerse. El desarrollo que emprendamos debe generar beneficios a largo plazo», afirmó.

Además, enfatizó que la principal fortaleza del desarrollo de Banyuma reside en el espíritu de cooperación mutua y unión.

A través de TMMD, dijo, estos valores pueden volver a cobrar vida en la sociedad.

«Esta sinergia entre el TNI y la sociedad es una prueba clara de que el poder de la unidad puede producir algo útil. Mantengamos esta cercanía como una forma de solidaridad y atención a los demás», afirmó el regente.

Mientras tanto, el teniente coronel Arm Ida Bagus Adi Purnama de Dandim 0701/Banyumas dijo que la implementación del 126º TMMD regular involucró a 210 miembros del personal conjunto con el objetivo principal de construir una losa de concreto de 2.130 metros, ocho puntos de losa de concreto, cinco puntos de terraplén y cuatro puntos de drenaje.

«Aparte de esto, los objetivos adicionales incluyen la construcción de siete unidades de vivienda no habitables (RTLH), la plantación de 10.000 árboles, la instalación de tuberías en cinco puntos, la limpieza del área, la construcción de senderos, tres unidades de baños, cinco unidades de baños familiares, así como el desarrollo de 12 hectáreas de tierra para la seguridad alimentaria y el programa de prevención del retraso del crecimiento», dijo como comandante del Grupo de Trabajo TMMD (Dansatgas).

Con motivo de la inauguración, también se llevó a cabo un mercado de bajo costo, brindando a la comunidad necesidades básicas a precios asequibles.

Esta actividad es parte del compromiso del gobierno de Banyumas Regency de fortalecer el poder adquisitivo de la gente y al mismo tiempo apoyar el empoderamiento económico de las aldeas.

