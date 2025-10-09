Regente de Banyumas: La eliminación de las sanciones fiscales es una demostración de apoyo comunitario

Purwokerto, Java Central (ANTARA) – El regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, dijo que la política de no aumentar los impuestos sobre la tierra y la construcción rurales y urbanas (PBB P2) y abolir las sanciones fiscales refleja el apoyo del gobierno local a la comunidad en medio de condiciones económicas que aún no se han recuperado por completo.

“En la difícil situación económica actual, hemos acordado junto con el DPRD no aumentar el PBB, e incluso hemos renunciado a las multas para aliviar la carga de la comunidad”, dijo Sadewo el jueves durante una ceremonia de entrega de premios a las aldeas y a los contribuyentes que cumplen con el PBB P2 en Pendopo Si Panji, Purwokerto, Banyumas Regency, Java Central, el jueves.

Según él, esta decisión se tomó después de conversaciones con el DPRD de Banyumas Regency, considerando que la política fiscal regional no supondría una carga para los residentes bajo presión económica.

En este caso, la eliminación de sanciones se da a los contribuyentes que se encuentren en mora desde 1994 hasta 2024 y cuyos pagos hayan sido realizados antes del 30 de septiembre de 2025.

«Esto es un testimonio de nuestro apoyo al pueblo de Banyumas. Aunque es necesario aumentar el PAD, el bienestar de los residentes sigue siendo una prioridad», subrayó.

Sin aumentar la tasa PBB, dijo, la realización de ingresos fiscales regionales en realidad aumentaría de 62 mil millones de rupias anteriormente a 67 mil millones de rupias en 2025.

«Esto significa que la conciencia pública sobre el pago de impuestos está mejorando, y eso debería ser apreciado», afirmó.

En la ocasión, el regente también entregó premios a 40 aldeas que habían pagado el PBB, incluida la aldea más rápida y la aldea con el mayor pago.

Agradeció a la comunidad de contribuyentes y al Banco Jateng por su apoyo a las actividades regionales de incremento de impuestos.

“Si Dios quiere, el próximo año seguiremos organizando este tipo de actividades porque no se trata sólo de premios, sino de promover una cultura de pago ordenado de impuestos”, dijo.

Dijo que el gobierno regional también está comprometido a mantener un equilibrio entre los esfuerzos para aumentar los ingresos locales y los intereses de la comunidad.

Por tanto, admitió que había rechazado la propuesta de aumento de las tarifas de estacionamiento y que actualmente estaba revisando la reducción de las tarifas del mercado para que siguieran siendo asequibles.

«El PAD es importante, pero no queremos aumentar la carga para la sociedad. En principio, el gobierno debe estar presente con empatía», afirmó el Regente.

Mientras tanto, Eko Prijanto, jefe interino de la Autoridad Fiscal Regional (Bapenda) de Banyumas Regency, dijo en su informe que la realización de ingresos de PBB P2 en 2025 ascendió a 67.000 millones de IDR de 836.123 declaraciones de impuestos vencidas (SPPT) que se habían pagado.

Además de entregar premios a las cuarenta aldeas que pagaron el PBB y a la aldea más rápida y más grande en pagar impuestos, dijo, el evento también estuvo lleno de sorteos de premios para los contribuyentes, que se llevaron a cabo de forma electrónica y transparente, asistieron notarios, policías y representantes de la comunidad y se transmitieron en vivo a través de los medios locales.

«El sorteo tiene como objetivo aumentar los ingresos fiscales regionales, agradecer a los contribuyentes y animar a la gente a pagar los impuestos a tiempo», explicó.

Dijo que con base en los datos de la solicitud de PBB al 30 de septiembre de 2025, hay 420.709 números de objetos tributarios (NOP) que son elegibles como participantes en el sorteo.

«Así que este es el NOP que no tiene atrasos desde 1994 hasta hoy. Luego, el mecanismo de sorteo, el sistema de sorteo, utiliza un sistema automatizado, es decir, el número de billete es dado automáticamente por el sistema basado en el NOP que cumple con las disposiciones», explicó.

Eko dijo que los premios otorgados provinieron del apoyo de la sucursal Purwokerto del Banco Jateng sin utilizar fondos APBD, que incluían siete motocicletas, catorce televisores, catorce refrigeradores, catorce lavadoras y catorce teléfonos inteligentes, que se distribuyeron equitativamente entre siete áreas o distritos ex-kawedanan en Banyumas.

