Regente: Bebenah Kampung crea casas dignas en Banyumas

Banyumas, Java Central (ANTARA) – El regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, declaró que el programa Bebenah Kampung es una manifestación concreta de cooperación entre el gobierno de Banyumas Regency, Java Central y la Fundación Budista Tzu Chi para ayudar a los residentes a obtener casas decentes, saludables y cómodas para vivir.

Al pronunciar un discurso durante la actividad de transferencia de casas para el Programa Bebenah Kampung o Renovación de Casas Inhabitables (RTLH) en la aldea de Somakaton, distrito de Somagede, Regencia de Banyumas, el regente expresó el martes su agradecimiento a todas las partes que habían contribuido, especialmente a la Fundación Budista Tzu Chi, que ayudó en la renovación de 132 casas de residentes de la primera fase de un total de 500 casas planificadas.

«La Fundación Budista Tzu Chi puede sorprenderse un poco en Banyumas porque puede crear una casa como ésta con un presupuesto de sólo 30 millones de IDR. En Yakarta, los resultados pueden no ser tan óptimos. Aquí los residentes se reúnen, trabajan juntos. No es suficiente luguguSe envió, no había suficiente arena, alguien donó, esto es un ejemplo de nuestro poder social”, dijo en la actividad con el tema “Ambiente sano, familia sana, economía sana”.

También destacó la importancia del espíritu de cooperación mutua en la implementación del programa.

Según él, se espera que la participación activa de la comunidad para ayudar tanto con la mano de obra como con los materiales de construcción acelere el proceso y aumente el sentido de propiedad sobre los resultados del desarrollo.

También recordó que las instalaciones de vida asistida deben estar bien mantenidas ya que todavía hay muchas personas que las necesitan.

Según datos del Servicio de Vivienda y Área de Asentamiento de Banyumas Regency (Dinperkim), dijo, todavía hay alrededor de 45.000 casas inhabitables en Banyumas en la actualidad.

«He preparado el terreno y a los residentes, pero no tengo el dinero. Así que, si es posible, la ayuda de RSE de Yakarta podría ir a Banyumas. Esto también apoya el programa nacional de Pak Prabowo (presidente Prabowo Subianto) de construir tres millones de casas», dijo.

Mientras tanto, Teksan Luis, coordinador del programa de mejora de la aldea de la Fundación Budista Tzu Chi, dijo que la asistencia para renovar las casas era una forma de atención humanitaria desinteresada.

‘No pedimos nada a cambio, sólo pedimos que la casa sea cuidada y utilizada bien. Dice el refrán: Nazcamos donde nazcamos, todos somos hermanos sin necesidad de ser parientes consanguíneos. Estamos agradecidos de estar aquí hoy y compartir la felicidad con los residentes”, dijo.

El programa Bebenah Kampung es una forma de colaboración entre el gobierno, la comunidad y las instituciones sociales para mejorar la calidad de vida de los residentes mediante la mejora de los hogares y el medio ambiente.

Se espera que el programa no sólo proporcione viviendas dignas sino que también fortalezca la resiliencia social y económica de la comunidad de Banyumas.