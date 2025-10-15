Regente adjunto de Temanggung: A MBG le está yendo bien

Temanggung (ANTARA) – La vicerregente de Temanggung, Nadia Muna, dijo que la implementación del programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) en Temanggung Regency iba bien.

«De hecho, hay algunos comentarios, pero gracias a Dios la implementación de MBG en general ha ido bien», dijo en Temanggung el miércoles.

Lo dio a conocer después de evaluar las actividades de los estudiantes de la Escuela Secundaria Vocacional Estatal (SMKN) 2 Temanggung Regency.

Según él, todavía se consideran razonables uno o dos proyectos de ley. Admitió que sigue dando seguimiento y no se cansa de evaluaciones constantes.

«Para la cocina de la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición de Giyanti (SPPG) que ha sido suspendida temporalmente, puede preguntarle al jefe del Grupo de Trabajo MBG. He recibido un informe de que todo sigue según lo previsto. Entregaremos todo el proceso a los responsables de BGN y personas relacionadas», dijo.

Sólo un SPPG de los cuarenta SPPG que ya operan en Temanggung Regency ha sido cerrado temporalmente y aún está bajo evaluación.

BGN cerró temporalmente un SPPG en Temanggung Regency por supuestamente no implementar adecuadamente los estándares de servicio operativo (SOP).