Regent Van Magelang: Borobudur Moon se sostiene cada luna llena

Magelang (Antara)-El regente de Magelang, Midden-Java, Grengseng Pamuji espera que el Borobudur-Maan pueda mantener cualquier luna llena.

«Hoy abrimos Borobudur Moon por primera vez y espero que sea un evento que estemos organizando cada luna llena», dijo el martes por la noche (7/10) en Magelang.

Dijo que el Borobudur-Maan será una luz que aliviará el viaje de la vida cultural y el turismo en Indonesia, especialmente en el área del Registro de Magelang.

«Espero que este sea un puente para la cooperación en la construcción y hacer una de nuestras identidades nacionales de cultura», dijo.

Dijo que los artistas y los actores culturales son protectores nobles que continúan reviviendo la mente nacional a través de expresiones creativas e innovadoras.

Según él, el Templo Borobudur no es solo un destino turístico, sino también un espacio para la reflexión y el diálogo entre diferentes épocas.

«Debido al Borobudur-Maan, espero que podamos dar una nueva vida al espíritu del Borobudur como un Centro Mundial Cultural, un lugar donde las ideas, los valores y las expresiones de diferentes esquinas se unen», dijo.

Además de involucrar a artistas de la regencia de Magelang, cientos de artistas de la regencia de Gianyar, Bali también participaron en la actividad de la luna de Borobudur.

«Espero que esto se convierta en realidad en el futuro, y no solo una falsa esperanza, y que esta colaboración entre Magelang y Gianyar Regentschappen se convertirá en el futuro de artistas, festivales conjuntos y quizás proyectos creativos a lo largo de los siglos, lo que fortalecerá aún más las dos regiones», dijo.

Espera que esta actividad no sea solo una actuación artística, sino un evento simbólico que une el alma del archipiélago bajo la luz de la luna llena de Borobudur.

«Borobudur Moon es la encarnación de la armonía entre el arte, la cultura y la naturaleza. Esta actividad combina la belleza espiritual del templo Borobudur con expresiones culturales animadas y dinámicas de diferentes rincones del país», dijo.

