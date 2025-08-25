Refuerzo del gobierno del gobierno de la ciudad de Semarang-Kejari del gobierno

SEMARANG (Antara) – El Ayuntamiento de Semarang continúa fortaleciendo el buen gobierno a través de un acuerdo de cooperación con la oficina del fiscal público local.

«Esta colaboración no es nueva, pero es una forma de expansión de la sinergia que se ha establecido durante mucho tiempo», dijo el alcalde de Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, después de firmar la colaboración, en Semarang, el lunes.

Según él, su partido ha sentido muchos beneficios de la ayuda de la oficina del fiscal de la ciudad de Semarang, especialmente en términos de administración civil y estatal.

Expresó su aprecio por la cooperación que se había establecido durante mucho tiempo con el Kejari y tuvo una influencia positiva en el gobierno en funcionamiento.

Según él, la existencia de fiscales ha dado una sensación de calma para las filas de las autoridades locales en la realización de tareas administrativas, en particular las de los aspectos legales.

La ayuda se considera muy importante para garantizar que cada proceso y documentos se reduzcan de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

«En la práctica, la divulgación de información que aplicamos a menudo plantea muchas preguntas de la comunidad. Sin la ayuda correcta, esto puede causar un malentendido», dijo.

Con la presencia de la oficina del fiscal, dijo, ayudó enormemente a las filas del Ayuntamiento de Semarang para reducir el potencial de problemas legales que pueden surgir.

Afirmó que los fiscales no solo tenían información sobre la teoría legal, sino también experiencias concretas para completar varias dinámicas del gobierno.

«La experiencia y la experiencia de la oficina del fiscal del público nos ayudan a construir la misma percepción legal, tanto internamente en el gobierno como a los ojos de la comunidad», dijo.

También dijo que esta colaboración fue parte de un intento de construir un gobierno transparente, responsable e integridad.

Es por eso que Agustina también invitó a todas las filas de la ciudad de Semarang City a seguir esta colaboración en serio, incluida la construcción de una comunicación efectiva con el fiscal.

Mientras tanto, el jefe de la parte civil y administrativa del estado de Semarang Kejari, Tandyo Sugondo, explicó que el acuerdo firmado fue un paso adicional de la asistencia legal llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Público.

«De hecho, esto es solo la firma del acuerdo, pero más tarde la ejecución en el campo se refiere a muchas actividades del OPDD que para asistencia legal, consideraciones legales, etc.», dijo.

Agregó que todas las organizaciones de equipos regionales en la ciudad de Semarang tenían acceso al servicio de emergencia legal, y algunas fueron acompañadas, incluida la oficina de salud en el proceso legal de desarrollar dos Puskesma.

«Queremos asegurarnos de que las cosas no sucedan que no sean deseables en el proceso legal. Esta ayuda es una forma tangible de nuestro apoyo para crear un gobierno hermoso y ordenado», dijo.

