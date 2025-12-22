Refinería de Cilacap fortalece cultura de concientización sobre riesgos para mantener confiabilidad operativa

Cilacap (ANTARA) – Unidad de Refinería IV de PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) La Refinería de Cilacap fortalece la cultura de concienciación sobre el riesgo como base para la toma de decisiones a través de la consolidación Registro de Riesgos 2025 y 2026, que se realizará en Cilacap, de jueves a viernes (18 y 19/12).

Esta actividad es un medio para evaluar la gestión de riesgos en 2025 y garantizar la preparación de estrategias de mitigación de riesgos en 2026, de modo que las operaciones de refinería sigan siendo confiables, seguras y sostenibles en medio de la dinámica del sector energético.

Consolidación Registro de Riesgos función implica Gestión de riesgos así como el conjunto Persona Responsable (PIC) Propietario del riesgo en el entorno operativo de la refinería de Cilacap. Este foro está diseñado para alinear percepciones, refinar los datos de riesgo e identificar riesgos potenciales para que no haya duplicación de esfuerzos para capturarlos y gestionarlos.

El primer día los participantes recibieron socialización. Sistema de gestión de riesgos empresariales (ERMS), que incluye un mecanismo de gestión de riesgos a través de costes Tratamiento de riesgos Y Seguimiento de riesgos en 2025. Además, se llevó a cabo una evaluación de la preparación del Registro de Riesgos 2026 como base para la planificación futura de mitigación de riesgos.

A partir del segundo día las actividades estuvieron encaminadas a profundizar Seguimiento de riesgos 2025 para evaluar si los niveles de riesgo pueden reducirse o deben continuar (transferir) adentro Registro de Riesgos 2026. El debate también destacó la importancia del consentimiento por escrito. Propietario del riesgo como parte del fortalecimiento del gobierno corporativo y el cumplimiento.

El gerente del área de gestión de riesgos de la refinería de Cilacap, Farizal Amri, enfatizó que esta consolidación es un paso estratégico para mantener la resiliencia operativa de la refinería.

“A través de la consolidación Registro de Riesgos“Nos aseguramos de que se identifiquen todos los riesgos, se identifiquen las medidas de mitigación y se monitoreen conjuntamente para que las operaciones de la refinería de Cilacap sigan siendo confiables, seguras y sostenibles”, dijo.

Como una de las refinerías más grandes y estratégicas de Indonesia, la refinería de Cilacap desempeña un papel crucial en el mantenimiento del suministro energético nacional. Por lo tanto, la gestión integrada de riesgos se considera clave para que las refinerías puedan adaptarse a los cambios regulatorios, la dinámica empresarial y los desafíos operativos cada vez más complejos.

Los debates interfuncionales durante las actividades se llevaron a cabo activamente prestando mucha atención a cada riesgo registrado y alineando las estrategias de mitigación a través del sistema ERMS. La consolidación del registro de riesgos para 2025 y 2026 es también un esfuerzo por fortalecer una cultura de conciencia de riesgos en todos los niveles de la organización.

Con este paso, KPI Refinería Unidad IV Cilacap enfatiza su compromiso de realizar actividades no sólo productivas, sino también responsables, seguras y enfocadas a la sostenibilidad en el largo plazo.

