Refinería Cilacap invita a líderes comunitarios a conocer los procesos de negocio y operaciones de la refinería

Cilacap (ANTARA) – La Unidad de Refinería (RU) IV de Pertamina Internasional (KPI) Cilacap realizó visitas de socialización y refinería para 40 líderes comunitarios de varios subdistritos operativos.

La actividad realizada el martes (14/10) tuvo como objetivo fortalecer la sinergia con la comunidad y al mismo tiempo brindar educación sobre los procesos comerciales y las operaciones de refinería como un objetivo nacional vital.

Las figuras comunitarias involucradas procedían de los subdistritos de Lomanis, Donan, Kutawaru, Sidanegara, Gunung Simping, Tegalrerja, Karangtalun y Cilacap.

Tuvieron la oportunidad de aprender más sobre el proceso de procesamiento del petróleo crudo en diversos fueloil (BBM) y productos no BBM utilizados por la comunidad en general.

El gerente de área de relaciones de comunicación y RSC de la refinería de Cilacap, Cecep Supriyatna, dijo que la participación de la comunidad es un elemento importante para crear una relación armoniosa entre la empresa y el medio ambiente.

«Queremos que el público comprenda que la existencia de una refinería no sólo respalda el suministro energético nacional, sino que también aporta beneficios económicos y sociales a la región. A través de este tipo de actividad, se espera que surja un entendimiento común para mantener un entorno propicio y de apoyo mutuo», dijo.

Lea también: Bazma Pertamina Cilacap entrega 100 bolsos y zapatos a huérfanos

Según el Cecep, este tipo de actividades se continuarán realizando como medio de comunicación sustentable entre Pertamina y la comunidad aledaña al área de operaciones, con el fin de realizar operaciones seguras, confiables y aceptadas por el entorno social.

La actividad comienza con una presentación. Descripción general Refinería de Cilacap por el equipo de Ingeniería y Desarrollo (Eng Dev) en el edificio de capacitación de la refinería.

Los participantes recibirán una descripción general de alto nivel del papel estratégico de las refinerías en el apoyo a la seguridad energética nacional, los sistemas de seguridad y protección ocupacional, así como los programas de responsabilidad social y ambiental (TJSL).

Luego los participantes realizaron una visita directa (visita al sitio) a la Sala de Demostración HSSE y a varias unidades de procesamiento principales.

Conocieron de primera mano las instalaciones operativas y los estándares de seguridad en la zona de refinería más grande y completa de Indonesia, con una capacidad de procesamiento de 348.000 barriles por día.

Uno de los participantes, Gunarto, residente de Cilacap Village, admitió que había adquirido una valiosa experiencia.

«Esta es nuestra primera experiencia de ingresar a una refinería. Entendemos el largo proceso de entrega de energía nacional. Esperemos que la presencia de la refinería de Cilacap continúe trayendo beneficios a la comunidad», dijo.

Lea también: La refinería de Cilacap mantiene un criadero de anguilas en Panikel

Lea también: Las sonrisas de los niños de Kutawaru colorean el programa de comidas nutritivas gratuitas de PWP Cilacap Refinery

Lea también: Trabajadores de refinería Cilacap apoyan integración de filiales de Pertamina