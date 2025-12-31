Rector de la UMS impulsa fortalecimiento de recursos humanos e institucionales

Solo (ANTARA) – La Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) celebró una reunión sobre Recursos Humanos (RRHH) y Desarrollo Institucional en la sala de seminarios Dr.H. Syamsudin Piso 8, Edificio Ahmad Syafii Maarif, Facultad de Economía y Negocios (FEB) UMS Solo, Java Central, lunes (29/12).

Esta actividad se realizó como agenda de revisión de fin de año, así como para la formulación de futuras estrategias de seguimiento y desarrollo institucional.

La reunión estuvo presidida directamente por el Canciller de la UMS, Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., acompañado por los Vicerrectores (WR 1-WR 5). En su discurso, el Canciller dijo que el foro siguió varios aportes de líderes universitarios para garantizar que los pasos estratégicos de la UMS fueran más específicos y sostenibles, siendo uno de los aspectos más destacados la evaluación académica a nivel de posgrado.

El Canciller reveló que todavía hay varios programas de estudio que requieren mucha atención porque tienen un impacto directo en las evaluaciones de desempeño de la educación superior, especialmente los datos de PDDikti, las actividades de estudio y las actividades de pago de los estudiantes.

«Las clasificaciones de las universidades se miden en función de los datos, tanto del PDDikti como de la actividad docente y de la actividad de pago. Esto es lo que debemos comprobar juntos», subrayó.

En cuanto a los esfuerzos para acelerar la graduación, Harun enfatizó la optimización del papel de los supervisores de tesis y disertaciones. Enfatizó que cualquier publicación estudiantil debe ir acompañada de evidencia del proceso de revisión de la revista. Sin esta prueba, el manuscrito no puede ser reconocido como un logro académico.

En cuanto a la gestión financiera, Harun también dijo que todas las propuestas para el Plan Presupuestario de Ingresos y Gastos (RAPB) han sido aprobadas como el pilar principal del control del campus. La UMS también se centra en implementar una presupuestación basada en proyectos con un enfoque de productos y resultados, donde el presupuesto restante se gestionará a través del esquema SiLPA.

Además, el Canciller de la UMS invitó a toda la comunidad académica a orar y apoyar también la construcción del Edificio Principal de diez pisos de la UMS, que se espera aumente la accesibilidad y usabilidad de las instalaciones del campus.

También se enfatizó el apoyo al desarrollo de edificios para organizaciones estudiantiles, ya que la UMS había facilitado la construcción de edificios para organizaciones estudiantiles de hasta cuatro pisos.

En el ámbito de los asuntos estudiantiles, el desempeño de los estudiantes, especialmente durante la Semana Nacional Estudiantil de Ciencias (PIMNAS), sería una de las prioridades clave de la universidad.

El Canciller garantiza pleno apoyo a las actividades que fomentan los logros y fortalecen la cultura académica, al tiempo que recuerda que el uso de las redes sociales se lleva a cabo de manera inteligente, priorizando el buen sesgo.

En el frente de infraestructura, el Canciller de la UMS enfatizó la importancia de informar y tratar con prontitud las instalaciones dañadas, como techos con goteras y aires acondicionados que no funcionan, como parte de una cultura de trabajo moderna y receptiva.

Mientras tanto, en términos de reputación e internacionalización, la UMS pretende fortalecer las revistas científicas de renombre centrándose en las revistas top en función del mayor porcentaje, y no sólo por cuartiles. La universidad también anima a los profesores a participar activamente en los objetivos de indexación de Scopus como administradores de revistas.

Al concluir su mandato, el Canciller enfatizó que toda la agenda formaba parte de la revisión de fin de año, cuyo objetivo es monitorear y desarrollar la UMS para que se convierta en una institución mejor y superior en el futuro.

También enfatizó que la UMS puede llegar lejos junto con una estrategia de cooperación entre unidades, entre agencias, interinstitucional e interinstitucional y con universidades asociadas estratégicas para fortalecer a la UMS como un centro para la educación y el desarrollo de ciencia y tecnología islámicas y para guiar el cambio.

“Este no es sólo el trabajo de un campo, sino nuestra responsabilidad conjunta”, concluyó antes de que terminara la reunión con la recitación de hamdalah.