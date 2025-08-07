Reconocer la enfermedad de las glándulas BOF que están mucho en la comunidad

Purwokerto (intermedio): las glándulas o conocidas como la glándula tiroides, ubicada alrededor de la parte delantera del frente y debajo del conector. Esta glándula es una mariposa, pequeña e invisible para que las personas rara vez la miren.

Esta glándula en realidad juega un papel muy importante en el cuerpo humano, pero a la gente realmente no le importa. Hasta que estos nódulos de la glándula causados en el cuello, los trastornos hormonales o las complicaciones causadas por las anormalidades de la glándula dimfática prestarán atención.

Este bocio producirá hormonas llamadas hormonas tiroideas. Esta hormona tiroidea funciona para controlar el metabolismo en el cuerpo. La tarea de esta hormona tiroidea regulará la energía, el crecimiento y la reproducción de las células del cuerpo.

Un aumento en la hormona tiroidea en la sangre aumentará el metabolismo del cuerpo al 60-100 por ciento. Al igual que un motor con la presencia de esta temperatura de la hormona tiroidea aumentará, el cuerpo se sentirá cálido. Por el contrario, si se reduce la hormona tiroidea, el cuerpo se sentirá frío.

La hormona tiroidea es necesaria para el crecimiento. La falta de hormona tiroidea asegura que el crecimiento sea más lento. Esto se verá claramente durante el crecimiento o la edad de los niños. Si esto sucede, esto causará el trastorno o el trastorno del desarrollo de un niño o el cretinismo.

Aún más grave si esto ocurre un período de crecimiento cerebral de los niños, esto da como resultado un crecimiento cerebral perturbado, retraso o deterioro mental. El aumento de las reacciones del cuerpo metabólico debido al exceso de hormonas causará un peso corporal agudo.

La quema no solo ocurre en la grasa corporal, sino que también se produce masa muscular. Por lo tanto, esta persona enferma experimentará una pérdida de peso que es bastante rápida en unos pocos meses, acompañada de una disminución de la masa muscular, de modo que una persona se ve delgada. Los músculos se vuelven más pequeños e influyen en los nervios de los músculos que causan más fácilmente contracciones o ataques.