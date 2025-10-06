Rechazando la construcción de PLTP en nombre del medio ambiente, ¿es lógico?

Solo (interino) – Por el Dr. Rer. Húmedo. Abdul Latif Ashadi, M.Sc.

Experto en geofísica, maestro en la Facultad de Geografía – Ums.

Todavía fresco en nuestras noticias de memoria sobre el rechazo de la construcción de una planta de energía geotérmica (PLTP) en Flores, East Nusa Tenggara (NTT), que hasta ahora no ha encontrado un punto brillante en el asentamiento. El rechazo surgió por varias razones, una de las cuales era una preocupación para el potencial de daño ambiental. Este evento alienta al autor a desentrañarse tanto como sea posible y, según los datos, una comprensión de la energía geotérmica (geotérmica), que en realidad almacena un gran potencial y es prometedor, especialmente para Indonesia.

El potencial geotérmico de Indonesia

Sobre la base de varios estudios, Indonesia se menciona como uno de los países con el mayor potencial geotérmico del mundo. La capacidad total se estima en 23.7 GW o aproximadamente el 40 por ciento de las reservas mundiales, que se distribuyen en más de 300 ubicaciones. El mayor potencial es en la isla de Sumatra, seguido de Java.

En términos de uso, Indonesia en realidad ocupa el segundo lugar en el mundo después de Estados Unidos en la producción de energía geotérmica. Actualmente, Indonesia tiene alrededor de 2,37 mi capacidad de electricidad geotérmica (datos 2023); Mientras que Estados Unidos ha instalado más de 2.6 GW Geothermal Capacidad, que es la más grande del mundo. Es solo que esta cifra (2.37 GW) ha representado solo alrededor del 10 por ciento del potencial total disponible en Indonesia, por lo que su uso aún está muy lejos de ser óptimo.

A través del Plan General de Energía Nacional (RUEN), el gobierno se enfoca en la energía renovable para contribuir al 23 por ciento de la generación de electricidad este año, específicamente dedicado a aumentar la capacidad instalada de geotérmico a 7.24 GW este año y 9.3 GW en 2035. Además, el desarrollo del Netto Hall -Pall -Misión 2060.

¿Qué es ENEGI GEOTHERMAL?

La energía geotérmica (energía geotérmica) es una de las fuentes de energía renovables y sostenibles que tienen un potencial considerable para apoyar la transición de la energía global. Esta energía proviene del calor interno de la Tierra con reservas muy grandes y generalmente se concentra en ciertas áreas, especialmente en la zona de reunión de la placa tectónica que se caracteriza por actividades volcánicas y sísmicas, como es el caso en Indonesia.

El uso de energía geotérmica es muy importante en un intento de reducir las emisiones de dióxido de carbono producidas por el uso de petróleo, carbón y otros combustibles fósiles, que han sido los contribuyentes más importantes para el calentamiento global. El calentamiento global en sí mismo es reconocido como una de las amenazas existenciales más urgentes para la humanidad en la actualidad.

Los expertos están de acuerdo en que la rápida disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero es absolutamente necesaria para evitar graves consecuencias debido al cambio climático. Para lograr este objetivo, el paso estratégico a tomar para aumentar la eficiencia energética es al cambiar del uso de combustibles fósiles a fuentes de energía renovables y amigables con el medio ambiente. En este contexto, la energía geotérmica ocupa una posición estratégica como una de las fuentes geográficas que juega un papel importante en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Se espera que esta fuente de energía desempeñe un papel cada vez más importante en el sector mundial de generación de energía, con una contribución estimada para lograr más del 8.3 por ciento de la producción de electricidad global total para 2050

Desarrollo geotérmico en el mundo

En muchos países, como los Estados Unidos y la región europea, la atención al uso de la energía geotérmica muestra un aumento significativo. En los Estados Unidos, la Oficina de Tecnologías Geotérmicas (GTO) del Departamento de Energía (DIA) ha establecido objetivos ambiciosos, a saber, el desarrollo de los sistemas geotérmicos mejorados (EGS) e hidrotérmicos para alcanzar la capacidad instalada de 60 GW en 2050. Asignación de fondos de US $ 44 millones en innovación de la energía geotérmica estadounidense) en Utah.

Este desarrollo ayudó a fomentar el crecimiento de la inversión en el sector geotérmico de Noord -America. En el primer trimestre de 2025, se registró una inversión de US $ 1.7 mil millones, o igual al 85 por ciento de la asignación anual total de 2024, un aumento que refleja la creciente confianza en el potencial de este sector.

Mientras tanto, en diciembre de 2024, el Consejo de la Unión Europea (Consejo de la UE) ha tomado la decisión de acelerar el desarrollo de la energía geotérmica. Este paso incluye la conveniencia del acceso al financiamiento, fortalecer la capacidad laboral en el sector geotérmico, así como el apoyo a la investigación y la innovación. Varios países, como Alemania, los Países Bajos, Francia, Polonia, Hungría, Italia y Croacia, incluso han compilado un mapa de ruta geotérmica nacional para atraer inversiones y acelerar el logro de los objetivos de desarrollo.

No solo en Occidente es la atención para el geotérmico, también cada vez más extendido en la región del Midden -East. El reino de Saudi Aarabia, conocido como el líder mundial de la industria del petróleo y el gas, ahora ha comenzado a centrarse en el uso de agentes geotérmicos como parte de la visión 2030. Esta iniciativa está destinada a diversificar la economía nacional, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y apoyar el objetivo de emisión neto de Zero.

Con una tendencia global tan positiva, no es sorprendente que la Agencia de Energía Internacional (IEA) proyecte que las inversiones mundiales en el sector geotérmico puedan alcanzar $ 1 billón en 2035 y aumente hasta US $ 2.5 billones en 2050.

Los beneficios de PLTP en comparación con otras centrales eléctricas

De la descripción anterior está claro que la construcción de centrales eléctricas geotérmicas (PLTP) es una de las soluciones estratégicas para superar el daño ambiental, la contaminación del aire y la amenaza más inquietante del calentamiento global. No es sorprendente que muchos países hayan asignado grandes inversiones para desarrollar esta energía. Sin embargo, debe enfatizarse que el PLTP no está completamente libre de emisiones. Según los datos de la IEA (2022), las emisiones promedio de PLTP son solo de aproximadamente 45 g de coeq/kWh, mucho más bajas en comparación con las centrales eléctricas de carbón (820 g de coeq/kWh) y gas natural (490 g de coeq/kWh).

Además de las bajas emisiones, los PLTP tampoco producen desechos fijos como kolenas ni representan un riesgo de accidentes graves como las centrales nucleares. Esto confirma la posición de PLTP como una de las fuentes de energía importantes para las grietas de carbono en la transición a la energía limpia. Al expandir el desarrollo de PLTP, la situación puede reducir considerablemente la dependencia de la energía fósil y, al mismo tiempo, suprimir las emisiones de carbono. Sin transición energética y si la empresa continúa como de costumbre (olor), se espera que las emisiones globales aumenten a 36 GT Co en 2050, una condición que pone claramente la supervivencia de las personas.

En comparación con otras energía renovable, como PLTS (energía solar) y PLTB (Bayu/Wind Energy), PLTP tiene la ventaja más importante en forma de capacidad de producir 24 horas de electricidad continua. Esto difiere de los PLT que solo pueden funcionar durante el día y PLTB que depende de las condiciones de la velocidad del viento.

Además, el uso de energía geotérmica (geotérmica) no solo se limita solo a la generación de electricidad. Esta energía también se puede utilizar para varios otros fines, como los invernaderos de calefacción en el sector agrícola, el procesamiento industrial (por ejemplo, seco de productos agrícolas y pasteurización), turismo (baños de manantiales calientes), a una valiosa extracción mineral de salmuera, como el litio. Con un alcance de uso tan amplio, el geotérmico juega un papel crucial en el apoyo a las transiciones a la energía limpia, especialmente en Indonesia, que se otorga el potencial geotérmico es muy abundante.

El Gobierno también ha confirmado su compromiso por parte del Ministro de Energía y Reglamento de Recursos Minerales No. 10 de 2025, que requieren la aceleración de nuevas transiciones de energía renovable, incluida Geotermal, en diferentes regiones, una de las cuales se encuentra en Flores.

Finalmente, volvemos a la primera pregunta de este artículo: ¿Lógico rechazar la construcción de PLTP sobre la base de dañar el medio ambiente? Después de sopesar los datos, hechos y beneficios que se describen, los lectores ciertamente pueden responderlos con firmeza y clara.