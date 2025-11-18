Realizar pedidos en Bright Gas es aún más fácil, simplemente chatee por WhatsApp y se lo entregarán de inmediato

Semarang (ANTARA) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Java Central ha lanzado oficialmente un servicio especial de chatbot de WhatsApp para solicitar productos de GLP NPSO Bright Gas de 12 kg a través del área de ventas minoristas de Yogyakarta al +62 852-1001-0135.

Esta innovación se presenta como una solución a varias quejas de los consumidores que han tenido problemas para obtener Bright Gas y para suprimir la circulación no oficial de GLP (oplosan) en la región de Yogyakarta.

Este programa titulado “Bright Gas Express” facilita a las personas, especialmente a las amas de casa, obtener Bright Gas de manera oficial, rápida y segura, solo a través de WhatsApp. Con este servicio, los consumidores simplemente se comunican con el chatbot, completan detalles simples y el pedido se procesa y se entrega en 3 horas.

«Hemos preparado este servicio de tal manera que las personas ya no tendrán ninguna dificultad para obtener Bright Gas, que está garantizado como auténtico. Todos los procesos se pueden realizar a través de WA, es fácil y práctico», explica Taufiq Kurniawan, Gerente de Área de Comunicaciones, Ferrocarriles y RSC de JBT.

Desde que se lanzó el programa en septiembre de 2025, varios clientes han expresado su agradecimiento por la conveniencia de este servicio. Uno de ellos fue transmitido por Rina Wulandari (34), ama de casa de Umbulharjo, quien expresó su entusiasmo por este programa. “Normalmente tengo que andar buscando Bright Gas, ahora solo me queda charlar, en menos de 3 horas llegó el cilindro”, dijo.

Una impresión diferente la dio Dika Prasetyo (29), un empleado privado de Sleman, quien dijo que este programa da una sensación de seguridad porque pasa por la ruta de compras oficial de Pertamina. «Lo más importante para mí es que sea seguro y oficial. Usarlo también es relajante porque proviene directamente de Pertamina», dice Dika.

Pertamina invita al público a experimentar la conveniencia del servicio Bright Gas Express comunicándose con el contacto oficial de Bright Gas Express directamente a través de Whatsapp al +62 852-1001-0135.