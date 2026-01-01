Realizar Mujahada y orar juntos para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026.

Temanggung (ANTARA) – El gobierno de Temanggung Regency, Java Central, ha hecho esto muyahada y oraciones con el gobierno, el TNI, la policía y la comunidad para dar la bienvenida al Año Nuevo 2026 en Pendopo Pengayoman Temanggung.

El regente de Temanggung, Agus Setyawan, dijo el miércoles por la noche que los desastres ocurridos en varias partes del país recuerdan a todos que la vida es muy frágil y está completamente en el poder de Dios.

«El dolor que sienten hoy los pueblos de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental es nuestro dolor colectivo. Por lo tanto, a través de esta oración colectiva, pedimos a Allah SWT que dé a las víctimas fuerza, paciencia y determinación, y esperamos que las víctimas que murieron encuentren el mejor lugar a Su lado», dijo.

Dijo que, al mismo tiempo, también ofreció oraciones para que Temanggung Regency siempre esté protegida, alejada de todo tipo de desastres y bendecida con condiciones seguras, cómodas, pacíficas y llenas de bendiciones al dar la bienvenida al 2026.

Dijo, basándose en el informe del asistente del gobierno, que la recaudación de fondos humanitarios para las víctimas de desastres en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental, llevada a cabo por el gobierno de Temanggung Regency junto con varios elementos de la sociedad, había logrado recaudar fondos por más de 1.200 millones de IDR.

«Esta cantidad es una verdadera expresión de solidaridad, empatía y cuidado por la gente de Temanggung. En nombre del gobierno de Temanggung Regency, expreso mi gratitud y mi más alto aprecio a toda la comunidad, ASN, comunidad empresarial, organizaciones comunitarias, instituciones educativas, voluntarios y todas las partes que participaron con total sinceridad», dijo.

Según él, los fondos recaudados se distribuirán inmediatamente de acuerdo con las disposiciones para ayudar a los hermanos y hermanas afectados por los desastres en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

«Hemos dejado el año 2025, que pronto dejaremos atrás, con diferentes dinámicas, desafíos y logros. Hay éxitos que debemos agradecer, pero también hay falencias que debemos resolver juntos. El impulso de este nuevo año es el momento propicio para que todos reflexionemos, superemos y renovemos nuestro compromiso con el desarrollo de la región que amamos», afirmó.

Al entrar en el nuevo año 2026, invitó a todos los elementos de la sociedad a mirar hacia el futuro con optimismo y nuevo entusiasmo. Los desafíos futuros del desarrollo ciertamente serán más complejos, pero con solidaridad, trabajo duro, innovación y apoyo de oración de toda la comunidad, podemos lograr Temanggung para TODOS (Próspero, Sostenible, Fácil, Inclusivo, Seguro).