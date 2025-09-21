Realización de la infraestructura base de la aldea Fortalecida de Java Central en Blora

Blora, Java Central (Antara) – Realización de la absorción presupuestaria de la asistencia financiera de la provincia central de Java (BanProv) para la construcción de instalaciones rurales e infraestructura en Blora Regency en 2025 alcanzó el 97 por ciento del límite presupuestario de RP61.34 mil millones.

«Con una realización de RP59 mil millones o 97 por ciento, por supuesto está casi completo», dijo el jefe de la Oficina de Empoderamiento de la Comunidad y Village de la Regencia de Blora Yayuk Windrati en Blora el domingo.

Dijo que BanProv 2025 fue asignado para 352 actividades. Mientras tanto, la conciencia casi se ha completado hasta ahora.

De las 352 actividades, dijo, había siete actividades más que no se habían realizado porque cambiaron a los cambios debido a ajustar el nombre y la ubicación de la actividad.

Según Yayuk, BanProv de este año estaba dirigido al desarrollo de la infraestructura básica de la aldea. Las actividades financiadas incluyen la construcción de talut, carreteras de pavimentación, descuentos concretos, redes de riego para agricultura, puentes y rehabilitación de la oficina de la aldea.

Se espera que el programa aumente la accesibilidad de la comunidad, la productividad agrícola y la calidad de los servicios públicos a nivel gubernamental de la aldea.

«Esperemos que la implementación de BanProv funcione sin problemas, se mantendrá la calidad del edificio y los resultados son realmente beneficiosos para la comunidad», dijo.

En términos de supervisión, dijo que la evaluación de la calidad del desarrollo era la autoridad del aparato de supervisión interna (APIP) o la inspección del gobierno.

Con respecto a las regulaciones de implementación, Yayuk enfatizó que las disposiciones están reguladas en el Reglamento Central de Java No 34 de 2023. El Reglamento establece un máximo de 15 días después de que el Fondo haya ingresado a la Cuenta Contentadora (RKD) de la aldea, la actividad debe llevarse a cabo.

La fecha límite máxima para completar la actividad junto con el Informe de Responsabilidad (LPJ) es de tres meses después de que el RKD ingresa a los fondos.

Yayuk también se aseguró de que el desarrollo financiado por BanProv 2025 fuera realmente beneficioso para la comunidad porque todas las actividades propuestas vinieron del Foro de Deliberación de Village (Musdes).

«Las actividades que se han decidido juntas en los Musdes ciertamente están de acuerdo con las necesidades de la comunidad», dijo.

Para planes futuros, Yayuk dijo que la propuesta de Banprov para el año financiero 2026 aún se referiría al Pérgico 34 de 2023.