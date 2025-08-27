Realización de inversiones de Java Central El 58.19 por ciento del objetivo

SEMARANG (Antara) – El gobierno provincial de la Java central establece que la realización de las inversiones en la región al primer semestre de este año ha alcanzado Rp45.58 billones o 58.19 por ciento de la meta.

El jefe de la Oficina Central de Inversión y Servicios Integrados de Java (DPMPTSP) de Java Central Sakina Rosellasari, en Semarang, dijo el miércoles que las inversiones extranjeras (PMA) aún dominaban.

Esto se transfirió cuando la supervisión del gobernador central de Java, Ahmad Luthfi, que recibió una audiencia del director de operaciones de Integrated Urban Solutions Sembcorp Industries Ltd Gareth Wong.

Sakina dijo que las inversiones de PMA aún dominaron con un valor de RP25.63 billones o 56 por ciento, mientras que las inversiones nacionales (PMDN) valen RP19.95 billones o 44 por ciento.

Según él, Singapur se convirtió en el país con la mayor inversión en Java central con un valor de Rp15.87 billones, mientras que Kendal se incluyó en los cinco principales ubicaciones de inversión de Primadona con un toque de Rp5.73 billones.

«El potencial a largo plazo de las inversiones en el área económica especial de Kendal puede absorber alrededor de 500,000 empleados», dijo.

Java Central -El gobernador Ahmad Lutfi expresó su gratitud por la colaboración de Sembcorp Industries y Pt Jababeka, Central Java, quien hasta ahora ha contribuido al desarrollo del patrimonio industrial de Kendal.

En el futuro, continuó, el Kendal Industrial Estate se ampliará, mientras que varias regiones como Cilacap y Kebumen han sido registradas, han preparado tierras para el patrimonio industrial.

«Ayer se reunieron todos los jefes regionales en Java Central para crear un área industrial en vista del gran potencial», dijo.

Mientras tanto, el director de operaciones integró Urban Solutions Sembcorp Industries Ltd Gareth Wong ha expresado su aprecio por el apoyo del gobernador de Java Central para las inversiones.

Sembcorp Industries Ltd. es una compañía con sede en Singapur y se ha convertido en un socio estratégico con una prioridad para el desarrollo de la industria, la energía y las áreas sostenibles en Java central, relacionada específicamente con el desarrollo y la gestión del patrimonio industrial Kendal (KIK) de 2016.

«Estamos discutiendo bien las inversiones en Kendal y estamos celebrando nuestro éxito hasta ahora. Estamos muy agradecidos con el gobierno central de Java por el fuerte apoyo», dijo.

Espera que el apoyo del gobernador de Java Central en el desarrollo del patrimonio industrial Kendal continúe aumentando las inversiones en el área.

Según él, el potencial de desarrollo industrial en Java central sigue siendo bastante grande, como en el patrimonio industrial Kendal, también hay varias industrias que se desarrollan allí, como textiles, electrónica, paneles solares y telas de grupo de baterías.

«Creo que esto continúa atrayendo diferentes inversiones, y muchas inversiones extranjeras también están interesadas en esta área», dijo.