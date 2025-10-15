RB Rembang Semen Gresik alienta a las mipymes capacitadas a penetrar en el mercado internacional

Rembang (ANTARA) – Rumah BUMN (RB) Rembang, que opera en una asociación entre PT Semen Gresik y su empresa matriz PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG), ha logrado con éxito una orgullosa hazaña en la exposición de artesanía más grande del sudeste asiático, Inacraft 2025, que se celebró en el Centro Internacional de Convenciones de Yakarta (JICC) del 1 al 5 de octubre. 2025.

Con el tema «Lasem exótico», logró atraer la atención de visitantes nacionales y extranjeros, con una facturación total de cientos de millones de rupias durante los cinco días de exposición.

RB Rembang Semen Gresik presenta micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) superiores de Rembang Regency que han pasado la curaduría nacional para representar el mejor trabajo de Rembang Regency, a saber, Lasem Kresno Aji Written Batik, Lasem Najma Written Batik, Arma Leather and Craft Stingray Leather Crafts y Ula Leather Snake Skin Crafts.

Esta exposición, a la que asistieron miles de MIPYMES de toda Indonesia, es una oportunidad importante para que los empresarios amplíen sus redes comerciales. El exótico stand de RB Rembang con el tema Lasem también se ha convertido en uno de los más visitados tanto por visitantes locales como extranjeros, concretamente de Malasia, Japón y Bélgica.

Agit Andiyas Arta, propietario de Batik Tulis Lasem Kresno Aji, expresó su agradecimiento por esta valiosa oportunidad. «Gracias a RB Rembang Semen Gresik que continúa apoyándonos para que podamos aparecer en Inacraft 2025. A través de este evento, puedo reunirme directamente con clientes de fuera de la región, incluso del extranjero. Con suerte, esta oportunidad puede abrir una manera de expandir el mercado», dijo.

Mientras tanto, Ardiansyah, propietario de Arma Leather and Craft, también se siente orgulloso y agradecido de poder llevar los productos de cuero de raya que ha creado al evento nacional. «He estado soñando con Inacraft durante mucho tiempo y gracias a Dios fue posible este año gracias al apoyo de RB Rembang Semen Gresik. Parece un sueño hecho realidad. Nuestro producto elaborado con piel de raya es bastante único y aparentemente recibió respuestas positivas de los visitantes. Con suerte, después de esto, podré conseguir más clientes tanto de Indonesia como del extranjero», dijo.

Sulistyono, gerente senior de Comunicaciones y RSC de PT Semen Gresik, dijo que el éxito de RB Rembang en Inacraft 2025 es una prueba del compromiso de la compañía con el fortalecimiento de la economía local.

«Queremos que las MIPYMES no sólo sean independientes sino que progresen en su clase. Al estar presentes en un evento tan grande como Inacraft, sus productos pueden penetrar en los mercados nacionales e internacionales», afirmó.

Además, Sulistyono añadió que el tema «Lasem exótico» fue elegido para resaltar la identidad cultural de la costa norte de Java, que ha sido durante mucho tiempo un sello distintivo del batik escrito a mano por Lasem. «Queremos presentar a Lasem como un centro de artesanía con alto valor artístico. Desde el batik escrito a mano lleno de filosofía hasta la innovadora artesanía en cuero, todo muestra un espíritu local competitivo», añadió.