Rama de donantes de sangre de los empleados de Alfamart Tegal

Slawi (Antara) – Docenas de empleados de Alfamart Tegal Branch participaron con entusiasmo en las actividades de donantes de sangre de rutina celebradas el miércoles (8/13) en el lobby de la sucursal. Esta actividad es una agenda de Alfamart -Routine cada tres meses en colaboración con PMI Tegal Regency.

En esta actividad, 37 bolsas de sangre fueron entregadas inmediatamente a PMI para ayudar a satisfacer las necesidades del suministro de sangre en el Tegal y las áreas circundantes. Además, docenas de otros empleados que se han registrado no pudieron obtener sus donantes de sangre debido a los problemas de salud que aún no eran posibles.

El gerente de la sucursal de Alfamart, Tegal Branch, Lilik Sohada, dijo que esta actividad de donantes de sangre era una forma de cuidado real para la empresa.

«Nos damos cuenta de que una sangre donada puede salvar la vida de los demás. Es por eso que Alfamart mantiene esta actividad constantemente cada tres meses, e invitan a los empleados a participar activamente en acciones humanitarias», dijo.

Alfamart espera que esta actividad pueda ofrecer grandes beneficios para las personas que necesitan y pueden convertirse en una inspiración para que otros contribuyan a las campañas de donantes de sangre.