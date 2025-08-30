Rakerpim UMS 2025 Transformación progresiva sostenible para dar la dirección del cambio

Solo (Antara) – La reunión de liderazgo (Rakerpim) de la Universidad de Muhammadiyah en Surakarta (UMS) en 2025 tiene una transformación progresiva sostenible para dar la dirección del cambio.

Jefe de la Agencia de Planificación y Desarrollo de UMS, Munajat Tri Nugroho, ST, MT, Ph.D., quien también es el jefe del equipo de la Fuerza de Tarea durante la actividad en Magelang, Java Central, dijo el sábado que las actividades de dos días 29-30 de agosto eran un foro estratégico para la dirección de política y los nuevos propósitos de 202.

Con el tema de la transformación progresiva sostenible para dar la dirección del cambio, dijo, a Rakerpim fue atendido por 209 participantes que consisten en el canciller, el vicecanciller, la agencia diaria de orientación, el decano, el jefe de la oficina, el director, la facultad de líderes y los programas de estudio en los alrededores de la UMS.

Dijo que la implementación del RakerPim era una serie de actividades, incluido el taller para la preparación de materiales, PRARAFFERPIM y la reunión. La discusión sobre el RakerPim fue realizada por seis tareas principales respaldadas por 14 subcomitios.

«Hay seis tareas principales y 14 subcomités que discuten profundamente los objetivos estratégicos del vicecanciller y el campo cruzado, junto con el indicador de rendimiento», dijo.

Meanwhile, The Six Main Commissions of the 2025 UMS Rakerpim Namely Commission 1 in the Field of Education and Student Affairs, Commission 2 in the Fields of Finance and Assets, Commission 3 in the Fields of Al-Islam and Kemuhamahan, Cadre, Sistemas de información y tecnología, Comisión 5 en los campos de reputación, investigación, planificación de servicios y garantía de calidad.

Canciller de UMS Prof. DR. El Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., El énfasis en sus comentarios enfatizó la importancia del Rakerpim como base en la realización de los objetivos de visión, misión y UMS en el futuro.

Se esfuerza por hacer de UMS el centro de la ciencia y la tecnología islámica -educación y el desarrollo y da la dirección del cambio.

La misión de UMS es el desarrollo de la ciencia, la tecnología y el arte como parte de la adoración a Allah SWT que da el impacto de la realización de la comunidad principal. También desarrolla recursos humanos basados ​​en valores islámicos y da la dirección del cambio para crear una gran sociedad.

Si bien el propósito de UMS es convertirse en una universidad superior en el campo de la ciencia, la tecnología y el arte. También produce graduados de calidad que practican los valores islámicos, así como una universidad sostenible con buen gobierno.

Con el espíritu de solidaridad y dedicación colectiva, dijo, se espera que el Rakerpim 2025 sea un impulso importante para acelerar la transformación de UMS a universidades de clase islámicas que son islámicas y progresos.