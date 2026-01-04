Racana Ki/Nyi Ahmad Dahlan UMS ha nombrado oficialmente una nueva dirección para el período 2026

Solo (ANTARA) – La Universidad Racana Ki/Nyi Ahmad Dahlan Muhammadiyah de Surakarta (UMS) inauguró oficialmente la nueva gestión para el período 2026 el sábado a través de la ceremonia de entrega y la inauguración de la gestión para 2026 en el Edificio del Auditorio Mohammad Djazman UMS Solo, Java Central.

Esta procesión marcó el comienzo de un nuevo capítulo de liderazgo en una de las Unidades de Actividad Estudiantil (UKM) más antiguas de la UMS. Este evento fue un momento emotivo ya que el presidente del Consejo de Racana (KDR) para el período 2025, Agas Heriyono y Pini Pujiastuti, entregaron oficialmente el mandato a sus sucesores.

Agas expresó su profundo agradecimiento a todos los elementos que se sumaron a su gestión.

«Somos conscientes de que todavía hay deficiencias durante nuestro período de servicio, por lo que nos disculpamos profundamente. Pero como dice nuestro refrán de jubilación, si te dan un mandato, por favor cumplelo, porque de esa confianza ganaremos experiencia, y de esta experiencia nos será útil en el futuro», dijo Agas.

El testigo de liderazgo ahora lo llevan oficialmente Awliya Dzaki Adani y Anggun Mahdalena como KDR 2026. En su discurso inaugural, Awliya enfatizó la importancia de la lealtad y una visión compartida en el futuro.

«Gracias a los hermanos y hermanas que todavía eligen sobrevivir y luchar. Esperamos que todas las actividades durante este período se desarrollen sin problemas, de manera óptima y con dignidad. Estamos comprometidos a aumentar la consolidación interna y trabajar más ampliamente con Racana y los UKM amigos para producir cuadros superiores de Racana», dijo Awliya Dzaki.

El entrenador de Racana UMS, Ratih Puspita Dewi, S.Pd., M.Pd., quien ha guiado esta organización desde 2023, brindó dirección estratégica sobre el tema de las actividades de liderazgo colaborativo. Destacó uno de los puntos interesantes de los comentarios del nuevo KDR sobre la determinación de continuar.

«Este renacimiento no es el final, sino más bien el comienzo de adquirir experiencia que no se puede obtener en otros lugares. Continuar defendiendo la integridad, la amistad y la amistad entre generaciones. Hay un mandato que debe implementarse e implementarse para que sus beneficios puedan cosecharse en el futuro», dijo Ratih en su dirección.

El ambiente se volvió más solemne con la presencia de invitados de varias universidades, entre ellos Fajar de Racana UIN Raden Mas Said. Dio un mensaje breve pero significativo para los nuevos directores.

«Está bien estar cansado, no lo pierdas. Si estás cansado, por favor descansa, pero no dejes que desaparezca», dijo.

Con esta inauguración, se espera que la gestión de Racana Ki/Nyi Ahmad Dahlan UMS pueda llevar a la organización a un desempeño aún más brillante para el período 2026 a través de una comunicación intensiva y una sinergia sostenible.