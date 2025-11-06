Qlola by BRI gana un premio en el Indonesian Innovation Award 2025

Yakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk recibió un premio por sus logros en el desarrollo de soluciones financieras digitales.

Qlola by BRI ha logrado ganar el Premio al Mejor Sector Financiero en la categoría Producto y Modelo de Negocio en el evento IDX Channel Anugerah Innovation Indonesia 2025 celebrado en el Salón Principal de la Bolsa de Valores de Indonesia, Yakarta (10/10).

IDX Channel Anugerah Innovation Indonesia 2025 está aquí con el tema «Promover la resiliencia empresarial en condiciones de incertidumbre económica a través de la innovación ágil».

Este reconocimiento se otorga a las empresas que han logrado implementar innovación estratégica y tener un impacto real, haciendo de esta innovación la base para la resiliencia y el crecimiento sostenible que beneficia a todos los stakeholders.

El director ejecutivo de IDX Channel, Syaril Nasution, expresó su esperanza de que las innovaciones llevadas a cabo por los actores empresariales sigan brindando beneficios amplios y duraderos.

“Seguimos esperando, damas y caballeros, que sigamos llevando a cabo innovaciones continuas para proporcionar impactos y beneficios positivos a la comunidad en general y lograr una Indonesia dorada para 2045. Y también esperamos que otras empresas puedan hacer lo mismo en su recuperación comercial”, dijo Syafril.

Qlola by BRI es una innovación de BRI en forma de una plataforma de soluciones corporativas integradas que brinda a los usuarios un acceso más fácil a varios productos y servicios de BRI con un solo inicio de sesión (inicio de sesión único).

Esta plataforma integra varias características superiores, a saber, gestión de efectivo, financiación comercial, gestión de la cadena de suministro, divisas, servicios de inversión, panel financiero y otros servicios que optimizarán completamente las operaciones comerciales.

Qlola by BRI es parte de la estrategia de BRI para fortalecer su base como banco universal, al ofrecer soluciones financieras relevantes en todos los segmentos.

En otra ocasión, la directora de banca corporativa de BRI, Riko Tasmaya, dijo que este premio era una afirmación del compromiso de BRI de continuar brindando innovación basada en las necesidades reales de los clientes.

«Este premio es una motivación para que fortalezcamos nuestras capacidades de banca transaccional como parte de la agenda de transformación digital que BRI continúa implementando constantemente», explica Riko.

«Qlola by BRI es una plataforma digital diseñada para fortalecer la calidad de la toma de decisiones, fomentar la eficiencia de los procesos comerciales y mejorar la gobernanza financiera corporativa. Esta iniciativa es parte del compromiso de BRI de convertirse en el principal socio financiero capaz de impulsar el crecimiento sostenible de los negocios de los clientes», dijo Riko.

Riko enfatizó que Qlola by BRI se desarrollará aún más para satisfacer las necesidades de gestión financiera de las empresas en medio de un panorama empresarial cada vez más digitalizado.

«Esta plataforma se desarrollará aún más como una solución de extremo a extremo capaz de satisfacer las necesidades de una gestión financiera integral de las empresas», enfatiza Riko.

Hasta finales de septiembre de 2025, Qlola by BRI registró un aumento anual en el volumen de transacciones del 35,4% a 9.317 billones de IDR.

Este crecimiento demuestra el alto nivel de adopción y confianza de los usuarios en Qlola a través de las capacidades de BRI para respaldar la gestión financiera de las empresas.