PWNU Java Central: el internado islámico está listo para gestionar el programa MBG

Semarang (ANTARA) – La dirección regional de Java Central Nahdlatul Ulama (PWNU) garantiza que los internados islámicos estén preparados para gestionar el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) del gobierno, especialmente porque los internados islámicos tienen experiencia en la cocina de miles de estudiantes.

El presidente de PWNU Java Central, KH Abdul Ghaffar Rozin, enfatizó el martes en Semarang que los internados islámicos están acostumbrados a proporcionar alimentos a los estudiantes en grandes cantidades todos los días.

Esto significa que los internados islámicos están mucho mejor preparados para la implementación del programa MBG que otras partes que no están acostumbradas a ofrecer servicios de catering.

«Los internados islámicos están mucho mejor preparados. Porque incluso antes de que existiera MBG, la cocina del internado islámico cocinaba miles de veces, tres veces al día. MBG era sólo por un día», dijo al presentar los resultados de la reunión plenaria diaria de la dirección de PWNU de Java Central.

Por lo tanto, aprecia que el programa MBG también incluya la gestión de los internados islámicos sin cambiar los estándares, como las reglas sobre cocina, nutrición, contabilidad, porque el programa utiliza el presupuesto estatal.

«Y hasta ahora, si miramos, no hay muchos MBG basados ​​en internados islámicos en Java Central. Sólo alrededor de 11 o 12 MBG basados ​​en internados islámicos. Creo que eso podría ser una consideración para la BGN (Agencia Nacional de Alimentos) en este caso», dijo Gus Rozin, su apodo.

En cuanto a los estándares nutricionales, el cuidador del internado islámico Maslakul Huda Kajen destacó que está dispuesto a servir el menú MBG con un presupuesto de 10.000 IDR por menú para una comida, porque los precios del menú en el internado islámico que supervisa son mucho más baratos.

«Por ejemplo, el máximo para los estudiantes de internados islámicos en mi casa es de 3.400 IDR. Así que con un presupuesto de 10.000 IDR, esto es muy bueno para apoyar a los estudiantes porque hasta ahora han sido bastante independientes», dijo.

En su respuesta a la capacidad de MBG en los internados islámicos, subraya que no hay ningún problema, ya que la gestión de la restauración en los internados islámicos funciona en gran número desde hace tiempo.

Dio el ejemplo de los internados islámicos en Sarang, Rembang Regency y Tegalrejo, Magelang Regency, que podrían convertirse en cuatro Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG).

«Ésta es la cantidad de nidos que puede alcanzar un complejo, 20.000 o 15.000 estudiantes en un internado islámico, es decir, cuatro MBG (SPPG, ndr.) allí solo para un internado islámico, Tegalrejo también puede tener 15.000 en un internado islámico. Hasta ahora, sin MBG nadie ha sido envenenado ni nadie ha resultado herido», dijo Gus Rozin.

Lea también: El alcalde de Semarang enfatiza el compromiso de ser un líder para todos