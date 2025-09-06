Pwi Surakarta da la bienvenida a los deseos del Ministro de Comunicación e Información sobre la inauguración de la nueva gerencia en Solo

SOLO (Antara) – La Asociación de Periodistas Indonesios de Surakarta (PWI) dio la bienvenida a los deseos del Ministro de Comunicación y Digital (Menkigi) de la República de Indonesia Meutya Hafid sobre la inauguración de la nueva administración en el Monumento de la Prensa Nacional en Solo, Java Central.

El presidente de Pwi Surakarta Anas Syahirul dijo el viernes que la solicitud era muy buena y tenía un significado extraordinario.

«Esta no es solo una ceremonia serenial para fortalecer y nombrar a los gerentes, sino que es mucho más significativo que el ministro», dijo.

Según él, Meutya quería dar un mensaje de que los nuevos gerentes de PWI que surgen del Congreso de la Unidad y los habitantes de PWI heredaron los valores de la batalla y la unidad de los fundadores de PWI en Solo City el 9 de febrero de 1946 en Solo City.

«Periodistas de diferentes regiones en el archipiélago en ese momento con plena lucha para reunirse en solitario para participar en luchar y promover la unidad», dijo.

Según él, ese espíritu debe ser heredado actualmente y seguido por la gestión y los habitantes de PWI después de unos momentos atrapados en desacuerdo y polarización incontrolable.

«Es por eso que Pwi Surakarta está listo para tener éxito en la solicitud del ministro en la implementación de la inauguración e inauguración de la nueva administración de PWI», dijo.

Anteriormente se planeó que la inauguración de la gestión se celebraría a fines de septiembre en el Monumento de la Prensa Nacional en Solo. La solicitud de inauguración en el Monumento de la Prensa Nacional en Solo vino del ministro Komdigi Meutya Hafid.

También dijo esto mientras visitaba el Monumento a la Prensa Nacional y se detuvo en la oficina de Surakarta PWI antes de que se celebrara el Congreso de la Unidad.

Meutya espera que los resultados del Congreso de la Unidad sean el espíritu de la unidad, la dedicación y la lucha de los fundadores de PWI heredado en Solo, 9 de febrero de 1946.

Al recibir una visita del presidente elegido de PWI, Akhmad Munir y el presidente de DK elegido, Atalse S Depari, el ministro de Komdigi también declaró que estaba listo para cambiar el nombre de PWI para mantener el periodismo indonesio en medio del Código Masivo de Ethiek.