PWI Central Java Cooperative FH Unissula tiene una escuela periodística xxiv

SEMARANG (Antara) – Java Central de PWI junto con la Facultad de Derecho (FH) del Sultan Agugg University Islamic (Unissula) Semarang celebró una escuela periodística seguida por 102 estudiantes.

El presidente de PWI Central Java Amir Machmud durante la Escuela Periodística XXIV que se celebró en línea en Semarang el sábado, dijo que esta actividad era una dedicación conjunta a los estudiantes equipados con PWI y FH UNISSULE para controlar el arte de escribir con un radiante de energía positiva que podría ser responsable.

La escuela periodística, continuó, siempre es relevante en medio de la dinámica actual del mundo de la prensa.

«La era de la inteligencia artificial ha explicado conscientemente el arte de escribir y escribir», agregó.

Explicó que escribir en medios digitales y medios de comunicación no solo requiere competencia, sino que también requiere arte basado en la energía radiante de responsabilidad.

«Hay una conciencia que habla sobre la precisión, la verificación y el equilibrio de la información. PWI es muy serio sobre esta escuela como un intento de formar escritores responsables», dijo.

Según él, la tecnología de la información nunca ha dejado de moverse, por lo que todos los que se mudan a escribir, no solo entre los periodistas, los requisitos del arte y la comprensión de la ética deben ser propiedad de estudiantes, maestros o académicos.

Mientras que el Decano de FH Unissula Jawade Hafidz dijo que la colaboración entre FH Unissula y PWI Central Java podría sobrevivir a través de escuelas periodísticas hasta que la generación 24 fue una prueba de esta actividad que tuvo un impacto positivo extraordinario para los estudiantes.

Esta actividad, dijo, tiene dos objetivos importantes, a saber, a los estudiantes la oportunidad de absorber el conocimiento y la información sobre la dinámica del último mundo periodístico de los maestros que son predominantemente periodistas senior, así como armonía con la Ley de Educación Alta relacionada con el marco de calificación nacional indonesia para formar recursos humanos superiores.

Agregó que el manejo de la tecnología de la información, en particular la inteligencia artificial, se espera que los estudiantes puedan pensar de manera crítica, sabiamente y se puede enfrentar con un alto poder de filtro a través de esta escuela periodística.

«A través de esta escuela, se espera que los estudiantes tengan la capacidad de escribir técnicas, pero también conozcan sabiamente cualquier fuente de información», dijo el profesor de la ley del estado, unissula.

La escuela periodística XXIV está llena de material, entre otras cosas por el Secretario de PWI Central Java Setiawan Hendra Kelana que ha entregado el material de la ley de prensa y el código ético periodístico.

El presidente de la agencia PWI de UKW Widiyartono Radyan en detalle investiga los elementos de escritura de material que se caracterizan por el nombre, temas que se han planteado con respecto a los intereses de muchas personas, referencias reforzadas y presentados en lenguaje simple y comunicativo.

En los medios de comunicación, el material de la conversación se sintió el tesorero central de Java Pwi Achmad Zaenal Muttaqin sobre la transformación citando lo que dijo Bill Kovac, el desafío del periodismo era mantener la relevancia en el medio de la información de inundaciones.