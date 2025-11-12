Purbalingga tiene como objetivo dar cabida al 70,48 por ciento de las familias en riesgo de retraso del crecimiento

Purbalingga (ANTARA) – El Servicio Social para el Control de la Población y la Planificación Familiar, el Empoderamiento de las Mujeres y la Protección Infantil (Dinsosdalduk KBP3A) Purbalingga Regency, Java Central, tiene como objetivo apoyar al 70,48 por ciento de las familias en riesgo de retraso del crecimiento a través de la asistencia del Equipo de Asistencia Familiar (TPK) para finales de 2030.

«Este objetivo es uno de los indicadores clave en el programa de control demográfico y planificación familiar para 2025-2030. Para lograrlo, cada TPK debe proporcionar activamente asistencia, registrar e informar al menos 25 veces, según lo indicado por el Ministerio del Interior», dijo el martes en Purbalingga el secretario de Purbalingga Regency KBP3A Dinsosdalduk, Juvinal Da Cruz Soares.

Por ello, Dinsosdalduk KBP3A Purbalingga organizó una actividad de Orientación del Equipo de Asistencia Familiar con el objetivo de fortalecer la capacidad de los asistentes para guiar a las familias en riesgo de retraso en el crecimiento, para que la asistencia sea óptima.

Según él, TPK está a la vanguardia en la prevención y aceleración de la reducción del retraso del crecimiento en Purbalingga Regency.

“Espero que la actividad de hoy (11/11) pueda aumentar la comprensión y mejorar las capacidades de las madres para brindar apoyo familiar”, dijo.

Dijo que la asistencia familiar es la clave para una prevención eficaz del retraso del crecimiento porque la familia es el primer entorno que garantiza que se satisfagan las necesidades nutricionales y de salud de los niños, especialmente durante los primeros 1.000 días de vida.

Según él, TPK actúa como enlace entre los programas gubernamentales y las familias en riesgo, desempeñando un papel importante en el asesoramiento, la facilitación de servicios de derivación, la asistencia social y la detección temprana de factores de riesgo de retraso del crecimiento.

«Actualmente en Purbalingga hay 769 equipos de asistencia familiar con un total de 2.304 miembros repartidos en todas las aldeas y subdistritos en 18 subdistritos», dijo.

Espera que esta cifra sea directamente proporcional al aumento del desempeño del TPK en la reducción de la prevalencia del retraso del crecimiento.

Según él, los cuatro enfoques clave del futuro plan de acción del TPK son desarrollar capacidades a través de la última capacitación basada en evidencia, fortalecer la colaboración intersectorial, utilizar la tecnología de la información para informes en tiempo real y aumentar la participación de las familias y comunidades.

«Nuestra tarea no es sólo orientar a las familias, sino también movilizarlas para que sean conscientes de la importancia de la nutrición, la salud y el cuidado infantil. De esta manera, se puede lograr de manera óptima la reducción del retraso del crecimiento en Purbalingga Regency», afirmó Juvinal.

Lea también: El Campeonato Kemenpora Tarkam 2025 revive el espíritu del deporte