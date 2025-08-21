Purbalingga Regent Nombre los resultados de los beneficios de TMMD para la comunidad

Purbalingga, Java central (Antara) – Purbalingga Regent H Fahmi M Hanif dijo que los resultados de la construcción de la fase III de Sengkuyung Tni Manunggal (TMMD) de la 2025 pueden ofrecer beneficios concretos a la gente de la aldea Tumanggal.

«By saying bismillah, I inaugurated a new road access called jalan manunggal. I hope this will bring great benefits to the community, eSpecial Residents of Tumanggal Village and Surroundings, Both in Terms of WILE and SIEWing inuasinging inuasinginging inuasinging inuasinginging inuasinging inuasinginging inuasinginging inuasinginging inuasinginging Inuasinging Road de conexión de Tumanggal Village con Tegalpingen Village en Tumanggal, Purbalingga Regency, Central Java, Java central.

Además de inaugar el nuevo acceso de la carretera, el Regente de Fahmi también tenía la posibilidad de evaluar los servicios de control de salud gratuitos, los alimentos distribuidos y la plantación de tías fijas en el campo de Tumanggal Village.

BiJ Die Gelegenheid Zei Comandante Van de Militaire Comandante del distrito 0702/Purbalingga Luitenant -Kolonel Infanterie Ungung ISWAHYUDI ZEI DATLE ALLEN DOELEN VAN FYSIEKE ACTIVITEITEN EN DE SENGKUYUNG III TMMD EN 2025 en 2025 en TaManggal Dorp -inhevuldevuldeveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveveved, deja, deja, de 2025 en 2025 en Taguggal Dorp. De Weg, de Ontwikkeling Van Betonnen Rebaten, Makadam Street, Talut, Talut, Talut, Talut y alcantarillas habían completado el 100 por ciento.

«También construimos dos unidades residenciales inhabitables de residentes en nombre de Sarengat (RT 15 RW 5 y Morrar, RT 17 RW 5. Todos fueron colaborados con los residentes, aunque estaba limitado por el clima», explicó.

Según él, la base de TMMD Sengkuyung III de 2025, que se celebró del 23 de julio al 21 de agosto, el tema «con el espíritu de TMMD que realizó un desarrollo justo y la resiliencia nacional en la región», como una manifestación tangible de la sinergia del TNI, los gobiernos locales y la verslacha. Desarrollo inclusivo y el refuerzo del desarrollo inclusivo y el fortalecimiento del desarrollo inclusivo y el fortalecimiento del desarrollo inclusivo.

Además del desarrollo de la infraestructura, TMMD también se centra en actividades no físicas, como el asesoramiento de la defensa estatal, la seguridad y el orden público, los peligros de las drogas, la prevención insultante, la agricultura, la seguridad alimentaria, la planificación familiar, la capacitación para las habilidades familiares.

«Dejé un mensaje para que todos los resultados del desarrollo logrado fueran mantenidos y atendidos para que tuvieran una larga vida», dijo Dandim.

El jefe de la aldea de Tumanggal, Misno, dijo que estaba agradecido por el desarrollo que se llevó a cabo a través del programa TMMD en su área.

Según él, la presencia de la carretera Manunggal abre un acceso importante a la movilidad de los residentes y la distribución de productos agrícolas.

«En el pasado, este camino no se podía pasar por los automóviles, ahora seis vehículos pueden cruzar el volante. Esto ayudará en gran medida a la economía de los residentes, acelera la distribución de productos agrícolas y conectará a Tumanggal con aldeas adyacentes como Tegalpen», dijo.

Antes de la evaluación e inauguración de los resultados de la construcción de TMMD, la TMMD Sengkuyung TMMD -Slotceremony se celebró en 2025 en la página de Dipokusumo Hall, Purbalingga, el jueves por la mañana.

En esa ocasión, el oficial de la Sección Territorial (Pasiter) Kodim 0702/Purbalingga Capitán Cpl Bangun Widodo dijo que el objetivo más importante de TMMD Sengkuyung III en 2025 en la aldea de Tumanggal en forma de ensanchamiento a lo largo de 640 metros con un ancho de 6 metros; Construcción de una carretera de descuento de concreto con una longitud de 20 metros, ancho de 5 metros, altura de 0.20 metros.

Además, Jalan Makadam con una longitud de 100 metros, ancho de 5 metros, altura de 0.20 metros; Talut con una longitud de 7 metros, ancho 0.30 metros, altura 2.4 metros; 2 unidades de buzos con una longitud de 5 metros y un diámetro de 0.8 metros; y objetivos adicionales en forma de 2 unidades de rehabilitación RTLH.

Leer también: TMMD Realización de poder de desarrollo inclusivo