Purbalingga Kulon llegó entre las cinco mejores competiciones en la competencia Pancasila Zone 1

Purbalingga (Antara) -Kelurahan Purbalingga Kulon, Purbalingga Regency, Central Java, logró penetrar los cinco primeros de la competencia de la aldea de Pancasila 2025 para la Zona 1 (Java -bali) en el evento del Premio Ksad del Pancasila 2025.

En relación con esto, el equipo de calificación de nivel central dirigido por Paban III/Tahwil Sterad Coronel Inf Shofanudin tiene una evaluación y evaluación de la aldea de Pancasila en la aldea de Purbalingga Kulon, el distrito de Purbalingga, Purbalingga Regency, martes.

When welcoming the arrival of the assessment team of the Hok Tek Bio Purbalingga -Temple, Purbalingga Regent Fahmi Muhammad Hanif appreciated the success of the village of Purbalingga Kulon, which was considered as a result of the hard work and the solidarity of all parties, in particular the Lancingga de Lancingga de Lancingga de Lancingga de Lancingga de Lancingga de Lancingga de Lancingga mantuvo agujeros.

«Alhamdulillah, gracias al arduo trabajo y la solidaridad de todas las partes, Purbalingga Kulon logró penetrar en la zona 1 superior», dijo.

Según él, el éxito de la aldea de Purbalingga Kulon es un logro extraordinario y una inspiración para otras aldeas y aldeas en Purbalingga Regency.

Esperaba que este éxito fuera un desencadenante de entusiasmo para continuar dando nueva vida a los valores de Pancasila, retener la unidad y fortalecer la armonía entre los ciudadanos.

Sin embargo, dijo que el objetivo principal del programa no solo ganó la carrera, sino para garantizar que los valores de Pancasila pudieran implementarse considerablemente en la vida de la nación y la sociedad.

«Ganar o perder es una serie de figuras. Lo más importante es que los valores de Pancasila realmente pueden ser practicados por la comunidad en la vida diaria», enfatizó De Regent.

Mientras tanto, Kodim 0702/Purbalingga, el Coronel Coronel Inf Ungung Iswahyudi que la aldea de Pancasila no solo era un predicado, sino una manifestación concreta del espíritu de cooperación mutua, tolerancia, atención social y diversidad.

Según él, Kodim 0702/Purbalingga, junto con el gobierno de la regencia de Purbalingga y la comunidad, se dedican a mantener y desarrollar los valores de Pancasila para continuar viviendo en la comunidad, especialmente en la era moderna que está llena de desafíos.

«La presencia del equipo de evaluación es una motivación para que continuemos mejorando y desarrollando la aldea de Pancasila como inspiración para otras regiones», dijo Dandim.

En esa ocasión, el jefe del Equipo de Evaluación del Coronel Inf Shofanudin dijo que la evaluación de la competencia de la aldea de Pancasila de 2025 se realizó a través de dos fases, a saber, en línea y cerraduras.

Además, dijo, hay cuatro criterios principales para la evaluación, incluidas la seguridad alimentaria, las empresas micro y pequeñas y medianas (MIPYME), la organización juvenil y la condenación humana (WANRA).

«Estas cuatro cosas son aplicaciones reales de los valores de pancasila. La seguridad alimentaria mantiene la continuidad del estado, las MIPYME impulsan la economía humana, la organización juvenil es el carácter de la generación más joven y Wanra mantiene la seguridad ambiental», explicó.

Según él, el ganador de la competencia de la aldea de Pancasila luego recibirá orientación de Astra para convertirse en el pueblo de Astra.

La aldea de Purbalingga Kulon ha sido nombrada aldea de Pancasila desde el 26 de abril de 2025. Desde entonces, se han fusionado varios programas con la comunidad, los líderes religiosos, los jóvenes y los Tni-Polri para crecer y practicar los valores nobles de Pancasila.

